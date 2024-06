gamescom latam BIG Festival premia os melhores jogos de 2024 

O gamescom latam BIG Festival, principal competição de games independentes da América Latina, premiou neste domingo (30) os melhores jogos do ano em sua edição de 2024. O evento avaliou os 114 melhores e mais inovadores jogos do mundo inteiro, que foram testados pelo público e avaliados por um júri especializado. Essa foi a segunda etapa do anúncio dos vencedores, que teve algumas categorias já reveladas na sexta, segundo dia de evento aberto ao público.



Com sete categorias, os momentos finais do evento marcaram os corações de todos. Muita emoção, jogos de tirar o fôlego e expectativas altas para o próximo ano marcaram a Cerimônia de Premiação. As apresentadoras agradeceram a participação do público e representaram toda a animação e ansiedade do momento.



Na categoria BIG Impact: Melhor Jogo de Diversidade o clima refletiu a data recente do orgulho e da diversidade. Guilherme Albuquerque, gerente de novos negócios do IGN Brasil disse: “É uma honra estar no palco. Diversidade é algo muito importante e os jogos nos representam. Quando você é o personagem você conquista aquele mundo”. A vencedora foi Sibel’s Journey, da Alemanha, e enviou um recado: “Estou muito contente em receber o prêmio, esse reconhecimento é muito importante para a gente. É o tipo de jogo que gostaríamos de ter jogado quando éramos pequenos. Queremos contribuir para a diversidade, para fazer com que os jovens se sintam incluídos. Este prêmio não é só para a gente, é para todos os jovens que vão crescer no mundo”.



Na categoria BIG Impact: Educacional, o poder do aprendizado prevaleceu e orgulhou o público. Lyara Oliveira, presidente da SPCine, esteve presente e declarou: “A SPcine é uma empresa pública daqui de São Paulo, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e estamos juntos no BIG Festival já faz alguns anos. Convido vocês a conhecerem as nossas ações e editais culturais”. O prêmio foi para Loddlenaut, dos Estados Unidos, um jogo que ensina sobre física e exploração espacial de forma divertida e interativa. O time ganhador agradeceu: “Estamos muito felizes e acreditamos que é muito importante ter essa inspiração”.



No momento do BIG Impact: Questões Sociais, o gerente da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, Sabesp, Alan Saadi, esteve presente: “É uma honra estar aqui hoje, é muito importante para nós, da Sabesp, valorizar essas iniciativas, os games têm um papel importante na vida das pessoas e acreditamos nisso”. O ganhador foi Crab God, da Austrália, um jogo que chama a atenção para os problemas da pesca predatória e da poluição marinha.



O vitorioso enviou uma mensagem: “É fantástico ver o reconhecimento do jogo, não apenas por ser o melhor jogo, mas por conta do impacto social. Se você gosta de causas sociais, por favor, jogue”, agradeceu.



A convidada para apresentar o prêmio de Melhor Jogo Estudante, Andrea Ciparullo relatou estar muito feliz: “Estou muito feliz por duas razões, primeiro por acreditar que essa galera é o futuro da nossa indústria e segundo por saber que já estamos reconhecendo o potencial dessas pessoas”. Os desenvolvedores do jogo ganhador na categoria FOLGORE são franceses e enviaram uma mensagem para agradecer “Estamos muito felizes por ganhar este ano e gostaríamos de agradecer aos nossos amigos e familiares”. Os ganhadores ainda fizeram uma menção honrosa aos outros indicados pelo prêmio.



Na categoria Melhor Jogo Infantil, o Fernando Mazza, diretor sênior de operações da Tencent Games no Brasil declarou: “Essa categoria tem muito cuidado e muito carinho”. O ganhador é brasileiro, Turned Turtles, e seu sócio de trabalho agradeceram: “Que alegria, muito obrigada a gamescom e aos jurados. Esse reconhecimento é muito importante para nós. Nossa tartaruguinha tunada é o vencedor de melhor jogo infantil”. O ganhador fez um discurso de peso e ressaltou a importância da representatividade e diversidade na indústria.



Em o Melhor Jogo Inédito, o grupo Navox animou o público com arte musical e chamou ao palco Eddy Antonini, head de games da Tectoy. “Muito obrigada a todos por estarem na gamescom latam, é uma honra e um privilégio poder falar do melhor jogo inédito”, disse. O jogo ganhador, Luna Abyss, do Reino Unido, não foi apresentado para evitar spoilers, mas o diretor de criação agradeceu a seleção e disse: “Aos devs e a tudo que fizemos nos últimos cinco anos, muito obrigada por jogarem nosso jogo”.



Na categoria mais aguardada pelo público da gamescom latam 2024, Melhor Jogo Voto Popular a plateia encheu as cadeiras e encerrou a premiação com grande estilo. A apresentação foi feita pelo criador de conteúdo BRKsEdu e ele disse: “São muitas limitações na indústria, aqui temos a oportunidade de dar visibilidade para o jogo, que foi o favorito do pessoal. É minha primeira vez no evento e estou muito honrado”. O time brasileiro do jogo Astro pig, Garoa Studios agradeceu: “Isso aqui é impagável, estar aqui depois de 6 anos ganhando como voto popular é o fechamento de um ciclo para nós. Obrigada por quem votou e queremos que vocês continuem valorizando os jogos brasileiros. Estamos muito felizes porque o ganhador foi um jogo brasileiro”.



O BIG Festival confirma seu papel como referência na indústria de games independentes da América Latina, reconhecendo e premiando jogos que abordam temas importantes, inovam na jogabilidade e proporcionam experiências únicas para os jogadores.