gamescom latam anuncia patrocínio do BB e promoção de ingressos para clientes

A gamescom latam, edição latino-americana do maior evento de games no mundo, anunciou o Banco do Brasil como patrocinador oficial do evento. A partir do dia 28 de maio, os clientes do Banco têm acesso exclusivo ao Lote Especial BB, que dá 45% de desconto nos ingressos inteiros de qualquer categoria para aqueles que adquirirem com o cartão Ourocard. A promoção ficará disponível até o último dia do evento, 30 de junho.

Os ingressos do segundo lote da categoria inteira, para os clientes do Banco do Brasil, passarão a custar R$ 110 para visitas únicas nos dias 27, 28, 29 e 30 de junho. O desconto também será aplicado para o combo de ingressos que inclui os 4 dias de evento a partir do próximo lote. Os preços promocionais valem para compras no débito e no crédito do Ourocard. Além disso, o Banco do Brasil também estará presente no evento com ativações, brindes, programações especiais e mais.

“Estamos muito contentes em poder contar com a parceria do Banco do Brasil mais uma vez. Eles já fizeram parte do BIG Festival no ano passado e agora também vão marcar presença na primeira edição de gamescom latam”, comenta Gustavo Steinberg, CEO da gamescom latam e acrescenta que “isso mostra a importância que o evento e o cenário gamer têm no Brasil, um patrocinador desse tamanho faz toda a diferença e com o Lote Especial BB, podemos encorajar mais pessoas a conhecerem o evento”.

Sob a chancela do Ministério da Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura, a gamescom latam tem patrocínio do Banco do Brasil, da Sabesp e da TNT; parceria B2B com a Abragames — Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais através do Projeto Brazil Games, uma parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, ApexBrasil; realização Omelete&Co, Koelnmesse, game, gamescom latam, SPcine, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Cidade de São Paulo, Associação Paulista dos Amigos da Arte, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, Ministério da Cultura, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e Governo Federal. Novos patrocinadores e apoiadores serão anunciados em breve.