gamescom latam anuncia a Warner Bros. Games para a edição 2025

A gamescom latam 2025 anuncia hoje (25) que a Warner Bros. Games estará presente, pelo segundo ano consecutivo, na versão latina do maior evento de games do mundo. A publisher contará com um estande Warner Play Experience e atrações durante todos os dias de evento, que acontece de 30 de abril a 4 de maio de 2025, no Centro de Convenções do Distrito Anhembi, na cidade de São Paulo. Mais detalhes sobre a participação da empresa na gamescom latam 2025 serão revelados em breve.

“Estamos muito felizes em contar novamente com a presença da Warner Bros. Games em nosso evento”, comenta Gustavo Steinberg, CEO da gamescom latam. “A participação deles na edição de 2024 foi um grande sucesso, trazendo grandes atrações como Mortal Kombat 1, Hogwarts Legacy e MultiVersus; e mal podemos esperar para que os fãs de games vivenciem novas experiências marcantes com seus jogos no próximo ano”.

A publisher se juntará a muitas outras atrações da gamescom latam 2025, que contará com um pavilhão duas vezes maior do que a edição 2024, trazendo ainda mais novidades para o público gamer.

Venda de ingressos do primeiro lote abre hoje (25)

A partir do meio-dia de hoje e até durarem os estoques, os fãs poderão entrar no site oficial da gamescom latam e adquirir ingressos do primeiro lote para um único dia de evento, ou o pacote para os quatro dias. Também se iniciam hoje as vendas “Early Bird” dos ingressos Business, os quais oferecem os mesmos acessos do público geral, além do gamescom latam business area, com salas de reunião e mais atividades presenciais e online, exclusivo para profissionais e empresas da indústria de games fazerem network.

Os fãs precisam correr para garantir suas entradas, pois já neste primeiro momento serão disponibilizados todos os ingressos e, caso algum deles esgote, não haverá reposição nos lotes seguintes.

Há três modalidades de ingresso geral: a meia-entrada; a inteira; e o ingresso social, no qual R$ 10 do valor pago será doado para as instituições parceiras. Assim, 50% do valor é destinado para a AbleGamers Brasil, e os outros 50% para a Fundação SOS Mata Atlântica. Aqueles que adquirirem tanto a meia-entrada quanto a inteira também poderão contribuir com essas entidades através da doação voluntária, de qualquer valor, no ato da compra.

Uma novidade para esta edição é que o público geral também receberá credenciais colecionáveis distintas em cada um dos dias, conforme a categoria de ingresso escolhida. Assim, os fãs que visitarem o evento têm mais uma recordação para levar para casa.

Clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa têm o benefício de 30% de desconto sobre o valor de inteira.

Confira abaixo os preços de entradas diárias e para o pacote de quatro dias em cada uma das modalidades para público geral, já considerando as taxas:

Lista de preços para modalidades de público geral (B2C)

Meia-entrada:

Quinta (01/05): R$ 100,00;

Sexta (02/05): R$ 100,00;

Sábado (03/05): R$ 125,00;

Domingo (04/05): R$ 125,00;

4 dias (de 01/05 a 04/05): R$ 350,00.

Inteira

Quinta (01/05): R$ 200,00;

Sexta (02/05): R$ 200,00;

Sábado (03/05): R$ 250,00;

Domingo (04/05): R$ 250,00;

4 dias (de 01/05 a 04/05): R$ 700,00.

Entrada social:

Quinta (01/05): R$ 130,00;

Sexta (02/05): R$ 130,00;

Sábado (03/05): R$ 155,00;

Domingo (04/05): R$ 155,00;

4 dias (de 01/05 a 04/05): R$ 460,00.

E, abaixo, seguem os valores “Early Bird” para o gamescom latam business area:

Ingresso Business Online: R$ 836,00;

Ingresso Business Online + Presencial: R$ 1.652,00;

Ingresso Business Online + Presencial VIP: R$ 2.192,00.

Edição 2025

A gamescom latam já anunciou detalhes da próxima edição, que acontecerá de 30 de abril a 4 de maio de 2025. Localizado desta vez no Centro de Convenções do Distrito Anhembi, na cidade de São Paulo, o evento será ainda maior, com novos projetos, participações de empresas da indústria de jogos, campeonatos de e-Sports, meet & greet com creators, palestras e mais. Detalhes sobre as atrações serão revelados em breve no site oficial e nas redes sociais, com a #gamescomlatam2025.

Horários do evento:

Dia VIP (30/04): das 15h às 21h (entrada somente para convidados e para aqueles que adquirirem o Ingresso Business com direito ao evento presencial);

Quinta e Sexta (01 e 02/05): das 9h30 às 21h;

Sábado (03/05): das 11h às 21h;

Domingo (04/05): das 11h às 20h.

Em parceria B2B com a Abragames — Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais através do Projeto Brazil Games, a gamescom latam tem patrocínio do Banco do Brasil; realização Omelete&Co, Koelnmesse, game, gamescom latam, Associação Paulista dos Amigos da Arte e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo. Novos patrocinadores e apoiadores serão anunciados em breve.