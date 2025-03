Galvão Bueno vai narrar 18 jogos do Brasileirão na Amazon

O renomado narrador Galvão Bueno firmou um contrato com a Amazon Prime Video para a transmissão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, embora esse acordo não inclua a cobertura de todos os jogos das competições. Conforme informações apuradas, Galvão narrará apenas 18 partidas no total, somando ambas as competições.

A seleção das partidas será baseada em critérios que priorizam grandes clássicos e jogos decisivos, levando em consideração a agenda de Galvão e outros compromissos que ele já possui.

É importante destacar que Galvão Bueno não está sujeito a uma cláusula de exclusividade após sua saída da Globo. Isso significa que ele tem liberdade para atuar como narrador em outras plataformas e emissoras, caso opte por isso.

No entanto, vale ressaltar que a Band não conta com o narrador para a cobertura da Fórmula 1, mesmo que haja uma eventual saída de Sérgio Maurício. O próprio Galvão expressou desinteresse em realizar narrações nesta categoria esportiva.

A Amazon Prime Video formalizou um contrato com a Liga Forte União, entidade que reúne importantes clubes como Vasco, Corinthians, Fluminense e Fortaleza. Este vínculo, que se inicia em 2025 e se estende por cinco anos até 2029, prevê a transmissão de 38 partidas anuais exclusivamente na plataforma de streaming. No total, ao longo do período contratual, serão 190 jogos transmitidos.

De acordo com informações do mercado, a Amazon investirá cerca de R$ 400 milhões anualmente nesse acordo, resultando em um investimento total de R$ 2 bilhões ao final dos cinco anos. A Liga Forte União já possui parcerias com outras plataformas, como Record e YouTube, totalizando aproximadamente R$ 800 milhões em direitos negociados até o momento. Contudo, tanto a Liga quanto a Amazon não comentam sobre os valores envolvidos nas transações.