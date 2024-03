Galo Índio: O solo emocionante de Rodolfo Amorim no Sesc São Caetano 

No dia 22 de março às 20h, o Sesc São Caetano tem o prazer de apresentar “Galo Índio”, um espetáculo solo de Rodolfo Amorim, membro do renomado Grupo XIX de Teatro e dirigido por Antônio Januzelli.

“Galo Índio” narra a história de um órfão que tenta representar seu pai ausente com os poucos fragmentos que se alojaram em sua memória. O espetáculo mergulha nas lembranças de Rodolfo Amorim sobre a morte de seu pai e o silêncio que o envolveu durante sua infância. Por meio de uma abordagem autobiográfica, Amorim explora a importância do vazio deixado por seu pai na formação de sua própria identidade.

O procedimento cênico adotado nesta peça investiga não apenas o ato de estar só em cena, mas também o uso da própria história do ator/narrador, dentro de seus limites como intérprete e confessor. A fricção entre um fragmento do real e o imaginado se torna um meio de conectar-se com o público de forma emocional e visceral.

Rodolfo Amorim é ator e diretor, formado na Escola de Arte Dramática – EAD/ECA/USP, e tem uma extensa trajetória artística que inclui trabalhos de destaque com o Grupo XIX de Teatro, bem como projetos internacionais. Sua habilidade em trazer à tona emoções e experiências universais torna “Galo Índio” uma experiência teatral única e inesquecível.

Não perca a oportunidade de testemunhar a poderosa performance de Rodolfo Amorim em “Galo Índio” no Sesc São Caetano. Os ingressos estão à venda na rede Sesc.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Dias 22 de março às 20h

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Duração: 60 minutos

Recomendação etária: Não recomendado a menores de 12 anos

Ingressos: R$30,00 / R$15,00 / R$10,00