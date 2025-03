Galo da Madrugada atrai multidão e famosos em Recife durante o Carnaval

No coração do carnaval pernambucano, o renomado bloco Galo da Madrugada, reconhecido como o maior do mundo, congregou uma vasta multidão de foliões na manhã deste sábado, 1º de fevereiro, pelas ruas de Recife. A festa, que se destaca na programação carnavalesca da capital de Pernambuco, contou com a participação de 30 trios elétricos e performances de artistas renomados como João Gomes, Pabllo Vittar, Chico César e Elba Ramalho.

A organização do evento informou que a escultura emblemática do Galo deste ano alcançou impressionantes 32 metros de altura, estabelecendo um novo recorde para a atração. O processo de montagem da estrutura teve início por volta das 18h45 da sexta-feira anterior, 28 de janeiro, quando um grande número de foliões se reuniu para testemunhar a criação dessa monumental obra. A animação tomou conta do ambiente, com os presentes celebrando efusivamente a tradição que permeia este icônico bloco.

O Galo da Madrugada é uma celebração que transcende gerações e atrai tanto locais quanto turistas em busca da vivência autêntica do carnaval pernambucano. Este ano não foi exceção, com a energia contagiante dos participantes evidenciando a importância cultural e social deste evento no calendário festivo brasileiro.