Galo anuncia a implementação de biometria facial para compra de ingressos

O Galo está dando mais um passo na modernização dos seus serviços. A partir de agora, a biometria facial será obrigatória para a compra de ingressos. A regra vale a partir da venda relativa ao jogo Atlético x Internacional, que terá início nesta quinta-feira, dia 24.

Para facilitar o processo, o cadastro da biometria facial estará disponível para os torcedores já a partir desta quarta-feira, dia 23, por meio do site oficial de vendas de ingressos (ingressos.galonaveia.com.br) e do SuperApp do clube.

A biometria facial será integrada ao Galo ID, a nova identidade digital do atleticano, que unifica todos os serviços do clube em um único login, como Galo Na Veia, venda de ingressos, Arena MRV, Loja do Galo e Clube Certo. Essa inovação elimina a necessidade de múltiplos cadastros, tornando o processo mais ágil e seguro para o torcedor.

O cadastro de reconhecimento facial será obrigatório para todos que adquirirem ingressos, incluindo crianças de todas as idades. Cada ingresso será vinculado a um CPF, e o torcedor precisará cadastrar a biometria apenas uma vez. Sócios Galo Na Veia que adquirirem mais de um plano continuarão com essa possibilidade, mas ao comprar ingressos para outros torcedores, o CPF de cada pessoa deverá estar registrado no sistema de biometria facial.

Na partida contra o Internacional, a biometria facial será obrigatória para o acesso ao setor Brahma Norte na Arena MRV, como parte de um primeiro teste da tecnologia. Equipes do Galo Na Veia estarão disponíveis no local para auxiliar os torcedores e solucionar possíveis problemas

Vale ressaltar que para o jogo da semifinal da Libertadores entre Atlético e River Plate, no dia 22 de outubro, o acesso à Arena MRV seguirá os procedimentos habituais, sem a necessidade de biometria facial.

A implementação da biometria facial segue as diretrizes da Lei Geral do Esporte e as regulamentações do Ministério Público de Minas Gerais, com o objetivo de coibir práticas ilegais, como o cambismo, além de garantir maior segurança para os torcedores. O sistema de biometria facial está vinculado aos órgãos de segurança do estado e segue as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).