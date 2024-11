Galípolo participa de reuniões com Lula em busca de soluções para crise fiscal

Na segunda-feira, 25 de setembro, o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participou de reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros no Palácio do Planalto. O objetivo foi discutir medidas para um pacote de corte de gastos, numa tentativa de enfrentar o risco fiscal que preocupa investidores e afeta a economia brasileira. Galípolo, que assumirá a presidência do BC em janeiro sob a lei de autonomia, foi convocado por Lula para oferecer sua percepção sobre as medidas que serão anunciadas.

A situação fiscal do Brasil tem gerado preocupações significativas no mercado financeiro, refletindo-se em oscilações cambiais e na percepção de risco do país. A última ata do Comitê de Política Monetária (Copom) reforçou alertas sobre riscos fiscais, sugerindo que uma deterioração adicional nas expectativas inflacionárias poderia prolongar o ciclo de alta dos juros. Roberto Campos Neto, atual presidente do BC, enfatizou a necessidade de cortes profundos nas despesas para reverter a percepção negativa.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o governo já finalizou o pacote de medidas, aguardando apenas detalhes finais para o anúncio esperado na quarta-feira, 27 de setembro. Entre as medidas propostas está a ampliação do auxílio-gás, cuja inclusão no orçamento ainda gera controvérsias.

O pacote legislativo incluirá uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e possivelmente uma Lei Complementar. Há discussões sobre integrar algumas medidas na PEC que prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU), permitindo maior flexibilidade ao governo no uso das receitas tributárias.

Apesar da agenda parlamentar apertada, Haddad está otimista quanto à aprovação das medidas até 2024. O anúncio depende agora do consenso com os líderes do Congresso Nacional.