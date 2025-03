Galinha Pintadinha ultrapassa 30 bilhões de streams e recebe certificações da Pró-Música

A Galinha Pintadinha segue fazendo história no cenário da música digital. A Pró-Música Brasil, responsável pela certificação e monitoramento de execuções no Brasil, concedeu novas certificações para os álbuns da personagem, que juntos ultrapassam bilhões de streams (reproduções musicais). O reconhecimento reforça o impacto da marca no entretenimento infantil e sua consolidação como um dos maiores fenômenos da música infantil nacional e internacional dos últimos 20 anos.

Desde seu lançamento, a Popó conquistou um público fiel, tornando-se referência para crianças e famílias. Com músicas que atravessam gerações, seu repertório alcança marcas impressionantes nas plataformas digitais. Agora, com os novos certificados, a personagem reafirma sua posição de destaque no streaming musical e a importância de manter um legado.

Entre os álbuns premiados, Galinha Pintadinha, Vol. 4, Vol. 3 e Vol. 2 receberam o certificado de Diamante Quádruplo, enquanto Galinha Pintadinha, Vol. 1 garantiu Diamante Duplo e Vol. 5, Platina Duplo. Além disso, o single Sítio do Picapau Amarelo, uma parceria especial com Gilberto Gil, foi reconhecido com Platina Duplo.

Confira as certificações e os números impressionantes de streams (plays na canção):

Galinha Pintadinha, Vol. 5 – Platina Duplo | 2.095.459.843 streams

Galinha Pintadinha, Vol. 4 – Diamante Quádruplo | 9.885.339.561 streams

Galinha Pintadinha, Vol. 3 – Diamante Quádruplo | 6.792.728.272 streams

Galinha Pintadinha, Vol. 2 – Diamante Quádruplo | 6.650.806.287 streams

Galinha Pintadinha, Vol. 1 – Diamante Duplo | 5.577.511.570 streams

Sítio do Picapau Amarelo (feat. Gilberto Gil) – Platina Duplo | 218.141.698 streams

Criada em 2006, a Galinha Pintadinha surgiu como um projeto independente e rapidamente se tornou um dos maiores sucessos do entretenimento infantil brasileiro. Com vídeos educativos e músicas clássicas do cancioneiro popular, a marca cresceu e conquistou espaço internacional, sendo reconhecida em diversos países.

Além do sucesso no streaming, a Galinha Pintadinha também é um fenômeno no YouTube, acumulando bilhões de visualizações e sendo um dos canais infantis mais assistidos do Brasil. Seu impacto se estende para produtos licenciados, espetáculos teatrais e conteúdos exclusivos para diferentes plataformas.

Com as novas certificações da Pró-Música, a Galinha Pintadinha reforça sua relevância na música digital e segue conquistando novas gerações com suas canções e histórias.