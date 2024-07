Galinha Pintadinha lança clipe “Careca do Vovô”

A turma da Galinha Pintadinha traz mais uma novidade para seus fãs. Desta vez, para deixar as férias de julho da criançada ainda mais divertida, a rainha dos streamings lançou no YouTube, o clipe da música “Careca do Vovô”.

Há 18 anos, desde sua criação, a Galinha Pintadinha busca manter viva em suas obras, as músicas do cancioneiro popular que ultrapassam gerações, sempre apresentando conteúdo divertido e lúdico para as crianças e nostálgico para os pais, trazendo uma sensação gostosa de reviver a infância.

A produção “Careca do Vovô”, que faz parte do álbum “Galinha Pintadinha 5” e que já alcançou mais de 1 milhão de streams na sua versão em áudio, agora ganha um clipe animado que estimula o livre brincar e promete divertir ainda mais todos os popózinhos, além de contribuir para a aquisição de linguagem e o desenvolvimento cognitivo e afetivo dos pequenos. Vale lembrar que o clipe também está disponível na Netflix e na Max.

A rainha do mundo infantil, acumula atualmente 44 milhões de inscritos no YouTube e 38 bilhões de visualizações, centenas de produtos licenciados, e o seu conteúdo é reproduzido por diversos canais de TV e plataformas de streaming, em vários idiomas. Além de liderar o ranking infantil do Spotify com mais de 1,2 milhão de ouvintes mensais, e se mantém há mais de 1 ano no TOP 10 da Netflix com a série ‘Galinha Pintadinha Mini’. Essa popularidade reforça a relevância da personagem como símbolo da cultura infantil brasileira.