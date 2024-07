Galinha Pintadinha é uma das atrações do KidzHouse Festival em São Paulo

A cidade de São Paulo traz mais uma novidade para as férias de julho da criançada, um festival infantil inédito que reúne diversas atrações do mundo infantil, e é claro que a rainha do mundo infantil não podia ficar de fora.

A Galinha Pintadinha é uma das principais atrações do evento, com apresentação marcada para o sábado, dia 20, na sessão da manhã. A Popó mais amada entre a criançada, apresentará pela primeira vez na capital paulista seu mais novo show “TOP 10 DA GALINHA PINTADINHA”.

A apresentação traz os maiores sucessos musicais da Galinha Pintadinha e sua turma, fazendo uma sátira e recordando os programas de auditório de TV e rádio. O show é comandado pela talentosa e divertidíssima, MC, que além de cantora também é apresentadora, e contará com a presença ao vivo da dona Popó e de todos os personagens favoritos das crianças.

A Rainha do mundo infantil acumula mais de 44 milhões de inscritos no YouTube e 38 bilhões de visualizações, centenas de produtos licenciados, e o seu conteúdo é reproduzido por diversos canais de TV e plataformas de streaming, em vários idiomas. Além de liderar o ranking infantil do Spotify com mais de 1,2 milhão de ouvintes mensais, e se mantém há mais de 1 ano no TOP 10 da Netflix com a série ‘Galinha Pintadinha Mini’.

Os ingressos já estão à venda pelo site da Guichê Live (Clique Aqui).

Serviços:

Galinha Pintadinha no KidzHouse Festival

Quando: Sábado 20/07

Horário: A partir das 9h da manhã

Endereço: ARCA – Av. Manuel Bandeira, 360 – Vila Leopoldina, São Paulo – SP, 05317-020