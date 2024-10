Galinha Pintadinha e sua turma apresentam novo show no Teatro Sabesp Frei Caneca, em SP

Para comemorar o mês da criançada, a Galinha Pintadinha e sua turma estão de volta à São Paulo com o espetáculo “Top 10 da Galinha Pintadinha” no Teatro Sabesp Frei Caneca. A Turma da Popó se apresenta sempre aos finais de semana a partir do dia 12 de outubro até o dia 3 de novembro.

Essa nova temporada do show ‘TOP 10 da Galinha Pintadinha’ está cheia de diversão e entretenimento para toda a família, as sessões aos sábados serão sempre no horário das 15h, já aos domingos as apresentações acontecerão às 14h.

O “TOP 10 DA GALINHA PINTADINHA” promete encantar crianças e adultos com uma seleção das músicas mais amadas da Popó e sua turma. No show, o público é transportado para um universo mágico, onde canções como “Pintinho Amarelinho”, “A Baratinha” e “Mariana” ganham vida em performances repletas de cores, dança e interatividade.

O novo show, apresentado pela vibrante MC, que assume o papel de cantora e anfitriã, traz os maiores sucessos musicais da Popó, com a participação ao vivo da Galinha Pintadinha e de todos os personagens queridos das crianças. O show também faz uma divertida sátira e relembra os famosos programas de rádio e TV de auditório dos anos 90.

Cada apresentação é uma oportunidade única para as famílias mergulharem em um mundo de imaginação e entretenimento. Com um cenário colorido, personagens carismáticos e coreografias envolventes, a apresentação é pensada para divertir os pequenos e proporcionar momentos inesquecíveis em família.

A Popó mais amada do Brasil é considerada um fenômeno não só entre as crianças, mas também entre os adultos. Com 18 anos de trajetória, se consolida cada vez mais no Brasil e no mundo, e continua lançando novos projetos e inovando na comunicação e no aprendizado da criançada.

Serviço:

Evento: Show TOP 10 DA GALINHA PINTADINHA

Data: 12 de outubro a 3 de novembro de 2024, às 15h00 aos sábados e 14h00 aos domingos

Local: Teatro Sabesp Frei Caneca

Endereço: Rua Frei Caneca, 569; Consolação – São Paulo – SP

Ingressos: Ingressos a partir de R$ 40,00