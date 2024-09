Galinha Pintadinha é presença confirmada na Bienal do Livro 2024

A Galinha Pintadinha, ícone do entretenimento infantil, está de volta à Bienal do Livro em São Paulo, que acontece entre os dias 06 e 15 de setembro de 2024, no Distrito Anhembi. Dentro do espaço da Ciranda Cultural, a marca promete encantar as crianças e suas famílias com diversas atividades.

Entre as atrações, destacam-se as ativações interativas, um Meet & Greet exclusivo com a Galinha Pintadinha, vitrine personalizada que vai chamar a atenção dos visitantes, e a distribuição de brindes temáticos que vão conquistar os pequenos.

A presença da Galinha Pintadinha na Bienal reforça o compromisso contínuo da marca com o estímulo à leitura e à cultura, reafirmando o sucesso duradouro da personagem que continua a cativar novas gerações, sempre trazendo novidades para o mercado.

Com uma linha completa de produtos, a personagem se consolida mais uma vez como um dos destaques do evento, que é um dos maiores e mais importantes do setor literário no Brasil.