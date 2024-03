Galinha Pintadinha é presença confirmada na 40ª edição da Abrin

Ela está em tudo e com tudo! A Galinha Pintadinha, rainha do mundo infantil, sucesso absoluto entre a criançada, é presença confirmada em mais um ano de Abrin, maior evento de brinquedos e produtos infantis da América Latina.

Ela, que se mantém no topo com seus números impressionantes, não poderia ficar de fora. Serão ao todo 12 licenciados apresentando seus produtos que já são sucesso no mercado, além dos 22 novos brinquedos que serão lançados durante a Abrin.

O evento que está na sua 40ª edição, acontecerá entre os dias 3 e 6 de março na Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo fabricantes, distribuidores, varejistas e outros profissionais do setor, para apresentação das últimas novidades e tendências do mercado infantil.

Fazendo a alegria da criança, a Popó estará presente nos dias 3 e 4 de março (das 12h00 às 18h30) visitando os stands parceiros, com direito a muita pipoca doce e confeitos.

Após 17 anos no mercado, a Galinha Pintadinha se mantém no topo e é sucesso absoluto entre os popózinhos e popózinhas. A popularidade da rainha dos galinheiros se mantém em evidência através dos seus números que crescem a cada dia, somando mais de 30 licenciados em várias categorias, além de 350 skus.

Nas redes sociais os números não param de crescer, são 40 bilhões de views em seus vídeos oficiais e mais de 58 milhões de inscritos no canal, além de ter o seu conteúdo reproduzido por diversos canais de TV e plataformas de streaming.