Galinha Pintadinha é atração confirmada no Festivalzinho

A Galinha Pintadinha, ícone do entretenimento infantil no Brasil, marcará presença no Festivalzinho com seu show exclusivo “TOP 10 DA GALINHA PINTADINHA”. O evento acontecerá no Parque Villa Lobos, em São Paulo, dia 30 de novembro, a partir das 14h40 no palco Circo.

O novo show, comandado pela divertidíssima MC, que é cantora e apresentadora do espetáculo, traz os maiores sucessos musicais da Popó, com a presença ao vivo da Galinha Pintadinha e de todos os personagens favoritos da criançada. O formato da apresentação, ainda faz uma sátira e recorda os programas de rádio e TV de auditório dos anos 90.

Como a marca infantil oficial que apoia o Festivalzinho, a Galinha Pintadinha trará uma série de atividades para tornar o evento ainda mais especial para as famílias. Na Tenda de Atividades, as crianças poderão brincar, aprender e se divertir em um espaço pensado exclusivamente para elas. Além disso, os pequenos e suas famílias terão a oportunidade de conhecer um inflável gigante da Galinha Pintadinha, com impressionantes 4 metros de altura e que promete ser uma das atrações mais fotografadas do evento.

A parceria entre a Galinha Pintadinha e o Festivalzinho reforça o compromisso de ambas as marcas em proporcionar momentos inesquecíveis para as famílias. O Festivalzinho se destaca como o primeiro grande festival em família do Brasil, e a presença da Galinha Pintadinha conecta o evento como um ponto de encontro para pais e filhos que buscam diversão de qualidade.

Endereço do Evento:

Parque Villa Lobos – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP, 05317-020

Data e Hora: 30 de novembro das 10:00 às 21:00

Show TOP 10 DA GALINHA PINTADINHA: 14:40

Ingressos