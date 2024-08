Galinha Pintadinha chega no São Bernardo Plaza Shopping com brincadeiras para a criançada

A partir do primeiro dia do mês de agosto, o São Bernardo Plaza recebe o Circuito Galinha Pintadinha, deixando a diversão ainda mais completa. Localizada na Praça de Eventos, no Piso L1, a atração promete muita diversão para a criançada que pode aproveitar um espaço repleto de brincadeiras.

O Circuito da Galinha Pintadinha é um parque tematizado com módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, uma mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Além da famosa personagem gigante, com 5 metros de altura, que fica localizada na atração para fotos superespeciais.

A atração é indicada para crianças de até 12 anos, sendo necessário o acompanhamento de um adulto responsável não pagante para crianças de até cinco anos.

O espaço opera durante o mesmo horário de funcionamento do shopping, sendo das 10h às 22h de segunda à sábado e, das 14h às 20h, aos domingos e feriados.

Divulgação

O valor para brincar é de R$50 para uma sessão de 30 minutos – sendo cobrado R$1 a cada minuto extra.

Serviço

Data: de 01 de agosto a 15 de setembro

Horário:

Segunda à sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados: das 14h às 20h

Local: Praça de Evento, Piso L1

Endereço: Av. Rotary, 624 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, 09721-000

Valor:

R$50 – 30 minutos

R$1 por minuto extra