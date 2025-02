Piracicaba recebe o show “TOP 10 da Galinha Pintadinha”

A Galinha Pintadinha e sua turma chegam em Piracicaba – SP, com o espetáculo “Top 10 da Galinha Pintadinha”. Com muitas novidades, a Turma da Popó se apresenta no dia 23 de fevereiro, no Teatro do Engenho, às 16h, com um show repleto de diversão e entretenimento para toda a família.

A produção se destaca por sua cenografia interativa, com cores vibrantes e projeções dinâmicas que criam cenários encantadores. Além das músicas, o show conta com a participação ao vivo dos personagens mais amados, como o Galo Carijó, a Borboletinha, a Baratinha e o Pintinho Amarelinho, que animam o público com coreografias, brincadeiras e momentos de interação, além claro da amada Popó. A experiência transporta os pequenos para o universo mágico da Galinha Pintadinha.

O show traz os maiores sucessos do repertório da Galinha Pintadinha, como “Pintinho Amarelinho”, “A Baratinha” e “Borboletinha”, além de muitas outras canções que marcaram e fazem parte da infância de várias gerações. Misturando teatro e música, o espetáculo mantém sua essência mágica, garantindo diversão contagiante que fascina tanto crianças quanto adultos.

“TOP 10 da Galinha Pintadinha” segue encantando o público por onde passa, consolidando-se como uma experiência única e memorável que cria laços afetivos e momentos especiais para os pequenos e suas famílias.

SERVIÇO:

Espetáculo: Top 10 da Galinha Pintadinha

Data: 23 de Fevereiro

Horário: 16h

Local: Teatro do Engenho

Endereço: Av Maurice Allain, 454 – Parque do Engenho

Vendas: https://megabilheteria.com/evento?id=20250116121059