Galinha Pintadinha chega à capital Paulista com seu novo show “TOP 10 da Galinha Pintadinha”

A Galinha Pintadinha e sua turma estão voando alto e vão pousar em São Paulo com o show “Top 10 da Galinha Pintadinha”. Cheia de novidades, a Turma da Popó se apresentará nos dias 18, 25 de agosto e 1, 8, 15, 22 e 29 de setembro, com um espetáculo repleto de muita diversão e entretenimento para toda a família.

O espetáculo “TOP 10 da Galinha Pintadinha”, acontece no Teatro Mooca, localizado no Mooca Plaza Shopping – Vila Prudente, com sessões às 15h e 17h, com exceção do dia 25/08, que acontecerá somente às 15h.

O novo show, comandado pela divertidíssima MC, que é cantora e apresentadora do espetáculo, traz os maiores sucessos musicais da Popó, com a presença ao vivo da Galinha Pintadinha e de todos os personagens favoritos da turma. O formato da apresentação, ainda faz uma sátira e recorda os programas de rádio e TV de auditório dos anos 90.

A Popó mais amada do Brasil é considerada um fenômeno não só entre as crianças, mas também entre os adultos. Com 18 anos de trajetória, se consolida cada vez mais no Brasil e no mundo, e continua lançando novos projetos e inovando na comunicação e no aprendizado da criançada.

No Spotify ela também é rainha e domina a plataforma tendo as músicas mais ouvidas na categoria infantil, ao todo são aproximadamente 1,5 milhão de ouvintes mensais. No Youtube acumula mais de 44 milhões de inscritos e 38 bilhões de visualizações, sendo um dos canais mais acessados.

Serviço:

Evento: Show TOP 10 DA GALINHA PINTADINHA

Data: 18/08 l 25/08 l 1/09 l 8/09 l 15/09 l 22/09 e 29/09 às 15h e às 17h (*dia 25/08 sessão apenas às 15h).

Local: Teatro Mooca

Endereço: Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente, São Paulo – SP

Ingressos: Os valores variam entre R$ 35,00 e R$ 90,00

Link para compra: https://bileto.sympla.com.br/event/95957/d/266440