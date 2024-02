Galerias do Carrefour Property têm programação especial de Carnaval para as crianças

Três galerias do Carrefour Property vão receber as crianças com muita diversão durante o Carnaval. A folia será comemorada com distribuição de balões, pintura facial e música na Galeria Carrefour Osasco, no dia 9; na Galeria Carrefour Raposo Tavares, dia 10; e na Galeria Carrefour São Caetano, no dia 11. A atividade é gratuita e acontece sempre das 10h às 16h.

“Devido ao mix de lojas, gastronomia e serviços diversos que atendem às mais diversas necessidades dos clientes das comunidades do entorno, nossas galerias assumem um papel cada vez mais essencial, não apenas no comportamento de compra, mas também no lazer e entretenimento. Por isso, estamos sempre criando novas experiências e atividades em datas especiais, como o Carnaval”, explica Roger Teixeira, Coordenador de Marketing do Carrefour Property.

Centros de compras são parte da rede de galerias Carrefour Property

As três galerias fazem parte da rede do Carrefour Property, unidade de negócio responsável pela gestão e desenvolvimento de todo o portfólio imobiliário do Grupo Carrefour Brasil. Uma gigante com impressionante capacidade de administração e grande poder de capilaridade. Em todo o país são mais de 300 galerias, presentes em mais de 200 municípios em 20 estados, que se transformaram em aliadas para a expansão de redes de lojas de todos os setores, principalmente no modelo de franquias.

Carnaval Galeria Carrefour Osasco

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.542 – Osasco/SP

Data: 9 de fevereiro de 2024 (sexta-feira)

Horário: das 10h às 16h

Carnaval Galeria Carrefour Raposo Tavares

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, Km 17,5 – São Paulo/SP

Data: 10 de fevereiro de 2024 (sábado)

Horário: das 10h às 16h

Carnaval Galeria Carrefour São Caetano

Endereço:

Data: 11 de fevereiro de 2024 (domingo)

Horário: das 10h às 16h