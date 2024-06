Galerias de arte se juntam em leilão beneficente pelo Museu de Arte do RS

Vinte e nove galerias de arte se unem em uma exposição e um leilão beneficente em prol do principal museu do Rio Grande do Sul e um dos principais do país: o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), atingido pelas enchentes no sul do país. O valor arrecadado será integralmente doado para auxiliar na sua reconstrução.

A exposição “Margs urgente: corpo e alma”, com curadoria de Angélica de Moraes, reúne mais de 90 obras de diferentes formatos de 87 artistas, que gentilmente aderiram a causa. A exposição abre dia 19 de junho, das 18h às 22h, na Casa SP-Arte, e a mostra fica em cartaz até 20 de julho. O leilão será online e acontece no dia 2 de julho, a partir das 20h30.

No leilão, as obras terão lance inicial de 30% do seu valor de mercado e as obras que não forem arrematadas no leilão ainda poderão ser adquiridas até o fim da exposição no mesmo local da mostra.

“A inundação sem precedentes do Margs atingiu todo andar térreo, comprometendo a operação museológica, a conservação de obras e o funcionamento do seu prédio histórico. Neste momento, em que ainda contabilizamos os prejuízos e a extensão dos danos, ficamos gratos e honrados com a iniciativa e a disposição dessa rede de solidariedade pela pronta reação que traz, ao reconhecer a importância do Margs desde sua criação, em 1954, não apenas para o Rio Grande do Sul mas para o panorama dos museus brasileiros e de nossa história da arte”, afirmou Francisco Dalcol, diretor do museu.