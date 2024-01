Galeria Gare participa do terceiro e último ciclo da Nano Art Hub

A Galeria Gare participa do terceiro e último ciclo da 1ª edição da Nano Art Hub, feira de arte que segue em cartaz até o dia 4 de fevereiro, no piso térreo do Shopping Lar Center, com uma exposição inédita assinada pelo curador e arquiteto Antônio Gama.

Resultado de inúmeros encontros em laboratórios e oficinas de arte impressa como a Folhetaria do Centro Cultural São Paulo e feiras de arte gráfica que acontecem em diferentes regiões do Brasil, a mostra apresenta ao público obras introspectivas, contemplativas, ritualísticas, incluindo arte underground, visceral, provocativa, com poucos filtros ou sem nenhum, em diversos formatos como arte impressa, pixo, colagem, stencil e bordado.

Participam da mostra dez artistas: Danilo Cunha, Gabriel Leão, GamaH., Iaco, Leandersson, Luanna Jimenes, Luciana Arantes, Majori Magê, Fow e Rodrigo Taguchi.

Serviço

1ª edição – Nano Art Hub

Período expositivo: até 4 de fevereiro

Funcionamento: quarta a sábado, das 12h às 21h; domingos e feriados, das 14h às 19h. Fechado às segundas e terças

Local: Shopping Lar Center | Av. Otto Baumgart, n° 500 – Vila Guilherme – piso térreo – São Paulo/SP

Entrada gratuita

Mais informações: nanoartmarket.com.br