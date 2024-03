Galeria de Fotos | Ultimate Drift Light Etapa São Paulo

A primeira etapa de 2024 do campeonato Ultimate Drift aconteceu neste final de semana no Campo de Marte, em São Paulo. No sábado, sob um sol escaldante, foi dia dos pilotos da categoria light entrarem na pista para travarem duelos emocionantes.

Confira o pódio da competição:

1º Guilherme Rodrigues (@dk._guii)

2º Gilberto Stancov (@gilbertonsjunior)

3º Eduardo Torres (@edutorresdrift)

4º Valentina Piaz (@valentina_vr45)

5º Rainer Lopes (@rainerlopes)

Veja a seguir as imagens do evento — em maior resolução na galeria no final da página.

