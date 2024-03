Galeria de Fotos | Opções gastronômicas em Ribeirão Pires

O aniversário de Ribeirão Pires celebrado nesta terça-feira (19) não foi marcado somente pelo show da dupla Edson & Hudson, mas também pelas opções gastronômicas que estiveram presentes na festa, realizada no Complexo Ayrton Senna. Todas as barracas montadas no local são as que participarão da segunda edição da Entoada Nordestina — que começa nesta sexta-feira, dia 22, e vai até o domingo (24).

Confira abaixo toda a variedade de comidas típicas do Norte e Nordeste do Brasil que estarão disponíveis neste final de semana em Ribeirão Pires. Há pratos tradicionais — como o Baião de Dois e o Acarajé —, versões diferenciadas de churros, hambúrgueres e tapiocas, muitos chopes artesanais e muito mais.

Veja as fotos em maior resolução no final da página.

