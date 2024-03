Galeria de Fotos | Formula E em São Paulo — Treino Livre 2 e Classificatório

O sábado (17) no Sambódromo do Anhembi teve um tipo diferente de desfile na avenida — ao invés dos carros alegóricos das escolas de samba do Carnaval paulista, foram os carros elétricos da Fórmula E que atravessaram o trajeto que acompanha a Marginal do Tietê na Zona Norte de São Paulo.

Durante a manhã, enquanto o público ainda chegava, os 22 pilotos da categoria aqueciam os motores no segundo treino livre no circuito brasileiro e se preparavam para o treino classificatório que aconteceria às 9h40. Pascal Werhein, da equipe Tag Heuer Porsche, fez o melhor tempo e conquistou a Pole Position. O piloto belga Stoffel Vandoorne, da DS Penske, ficou ao lado dele na primeira fileira. Os brasileiros Lucas Di Grassi e Sérgio Sette Câmara, conseguiram, respectivamente, as 16ª e 20ª posições.

Veja abaixo as fotos da manhã de ontem, em maior resolução no final da página.

