Galeria de Fotos | Fórmula E em São Paulo — Treino Livre 1

O Sambódromo do Anhembi e seus arredores receberam, na tarde desta sexta-feira (15), o primeiro treino livre da segunda edição do E-Prix de São Paulo. A prova da Fórmula E é a quarta da temporada e acontece amanhã, às 14h. Mitch Evans e Nick Cassidy, ambos da Jaguar TCS Racing, foram hoje os mais velozes no asfalto paulista. Os brasileiros Sérgio Sette Câmara (ERT Formula E Team) e Lucas Di Grassi (ABT Cupra) fizeram, respectivamente, o 11º e o 17º melhores tempos.

Confira a seguir as imagens do dia.

Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC Rodilei Morais/ABCdoABC