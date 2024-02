Galeria de Fotos | Carnaval de Santo André — Mulheres do ABC

Carregando a máxima “Nosso baque é pela vida das mulheres,” o bloco Mulheres do ABC foi o primeiro a se concentrar a frente do Cine Theatro Carlos Gomes na manhã do último sábado (10). Além de festejar o Carnaval, o grupo denunciou o aumento do número de casos de violência doméstica na região e homenageou vítimas de feminicídio.

Veja as fotos do cortejo a seguir e em maior resolução no fim da página.