Galaxy Ring da Samsung chega ao Brasil em setembro com desconto de R$ 500

O Galaxy Ring, anel inteligente da Samsung, chegará oficialmente ao Brasil no próximo dia 18. O produto monitora índices do funcionamento do corpo, qualidade do sono e aciona comandos no celular.

Anunciado em julho, o anel tem revestimento em titânio, resistência à água e três sensores na parte interna -um acelerômetro, para monitorar caminhadas e corridas, um sensor óptico que monitora os batimentos cardíacos e um que monitora a temperatura corporal.

O preço oficial no Brasil ainda não foi divulgado. Um pré-registro disponível no site oficial da Samsung até o dia 17 de setembro dá direito a R$ 500 de desconto na pré-venda do dispositivo. Nos EUA, é vendido a US$ 399 (cerca de R$ 2.250, sem considerar impostos).

O uso no dedo tem a vantagem, em relação aos relógios inteligentes, de reduzir os incômodos durante os exercícios e o sono. O aplicativo Samsung Health usará os dados coletados para dar uma pontuação às atividades e produzir relatórios.

Com o Galaxy Ring também será possível, a partir de um movimento de pinça com os dedos, tirar uma foto com o celular e desativar um alarme. O site da Samsung diz que a bateria dura até uma semana.

Nos Estados Unidos, é vendido nas cores prata, dourado e preto. É possível escolher o tamanho do anel antes do pedido.

Os dispositivos vestíveis da marca também estão equipados com a IA da Samsung, chamada Galaxy IA, que processa os dados captados pelos aparelhos para fazer sugestões e oferecer insights.

No evento de julho a Samsung lançou sua nova linha de smartphones dobráveis Galaxy Z. Após a Apple anunciar uma versão mais inteligente da Siri integrada ao ChatGPT, ainda não disponível, a Samsung adicionou o assistente inteligente do Google, Gemini, aos aparelhos.