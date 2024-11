Gaidaa faz sua estreia no Brasil com shows em São Paulo, Brasília e Recife

Gaidaa, cantora sudanesa-holandesa de neo-soul e R&B, desembarca no Brasil, pela primeira vez, para uma séria de apresentações em dezembro. Conhecida por sua poderosa voz e por usar a música como ferramenta de resistência e cura, a artista realiza shows em São Paulo, Brasília e no Recife.

Com o apoio da Embaixada dos Países Baixos, a agenda começa em 4 de dezembro, no Auditório do SESC Vila Mariana, em São Paulo. Em seguida, no dia 6, a cantora se apresenta em Brasília no Sarau Secreto, em local a ser divulgado, onde também participa de um bate-papo com o público, promovendo uma troca de ideias e perspectivas decoloniais. As atividades na capital federal são fruto de uma parceria especial entre o Festival Coma, o Festival Latinidades e o Sarau Secreto. Para fechar, Gaidaa será uma das mais aguardadas atrações do festival No Ar Coquetel Molotov, que chega à 21ª edição, no campus da UFPE, em 7 de dezembro.

“Nas minhas pesquisas sobre artistas que têm ganhado destaque nos Países Baixos, cheguei ao nome da Gaidaa, que vem se apresentando nos maiores festivais da Europa. Ela é uma artista incrível, e o Coquetel Molotov tem como uma de suas marcas o trabalho de revelar talentos, tanto brasileiros quanto internacionais. Lembro de quando trouxemos a Sevdaliza em 2019 e de como sua carreira decolou desde então. Espero que essa seja apenas a primeira de muitas conexões da Gaidaa com o Brasil”, destaca a diretora do festival, Ana Garcia.

Desde o início de sua carreira, Gaidaa alcançou mais de um milhão de streams de forma independente. Ela ganhou destaque em 2018 com a colaboração em “A Storm On A Summers Day”, de Full Crate, e logo depois lançou seu EP de estreia, “Overture”. Desde então, tem sido reconhecida por grandes publicações como Pitchfork, Fader e Complex, além de se apresentar em renomados festivais ao redor do mundo. Gaidaa encerrou 2023 com sua primeira turnê solo e agora chega ao Brasil para compartilhar sua arte única.

AGENDA DE GAIDAA NO BRASIL

04/12 – São Paulo – Auditório SESC Vila Mariana

Venda online: a partir de 26/11, às 17h, pelo aplicativo Credencial Sesc SP. Venda presencial: a partir de 27/11, às 17h.

06/12 – Brasília – Sarau Secreto

07/12 – Recife – No Ar Coquetel Molotov