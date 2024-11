Gael Rampazzo quer fechar a temporada da V11 Aldeia Cup com vitória

Neste domingo (24), a V11 Aldeia Cup chega à sua emocionante Super Final, no Kartódromo de Aldeia da Serra, em Barueri. A nona e última etapa da temporada 2024 promete brigas acirradas e muita velocidade na pista, com todas as categorias em busca dos títulos e posições finais no campeonato. Entre os destaques está Gael Rampazzo (A Promo / Mark Representação / Equipe: SKM / Coach: Enzo Prando), piloto que representa o estado do Maranhão na Cadete e vai entrar na pista determinado a somar pontos preciosos para subir na tabela, desafiando os líderes de sua categoria.

A etapa final terá peso importante na tabela de classificação, com a vitória valendo 39 pontos. É um incentivo extra para Rampazzo, que está focado em fechar a temporada com um resultado expressivo. “Vou dar o meu melhor para terminar o campeonato com uma vitória. Quero mostrar tudo o que consegui evoluir este ano e sair da Aldeia com uma boa colocação na tabela. Esse é o meu objetivo”, afirmou o piloto, que já acumula experiência em competições nacionais.

Os treinos livres oficiais acontecem neste sábado (23), quando os pilotos poderão ajustar seus karts e se preparar para os desafios do dia decisivo. A programação no domingo inclui um treino de aquecimento, a tomada de tempo e duas corridas que definirão os campeões do ano em cada categoria. Rampazzo sabe que o desafio será grande, mas sua vontade de fechar a competição com um bom resultado, lhe deixa otimista.

Com o talento e a determinação que demonstrou ao longo da temporada, Gael espera deixar sua marca em uma dos campeonatos mais competitivos do kartismo paulista. “Cada corrida é um aprendizado, e chegar forte na final me dá confiança para ir atrás do meu objetivo. Quero fazer minha família e a torcida se orgulhar”, disse o piloto, em tom confiante.

Os torcedores poderão acompanhar toda a emoção das corridas ao vivo pelo canal da FAtv Live, no YouTube, vibrando com cada disputa e torcendo pelos talentos do kart nacional. A Super Final da V11 Aldeia Cup promete encerrar a temporada em grande estilo, com os jovens pilotos mostrando que o futuro do automobilismo brasileiro está em boas mãos.