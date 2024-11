Gael Rampazzo encerra temporada de estreia na V11 Aldeia Cup com otimismo

Chegou ao fim neste domingo (24), no Kartódromo de Aldeia da Serra, em Barueri (SP), a temporada 2024 da V11 Aldeia Cup, com a realização da nona e última etapa do campeonato. Entre os competidores da categoria Cadete, Gael Rampazzo (A Promo / Mark Representação / Equipe: SKM / Coach: Enzo Prando), piloto do Maranhão, completou sua jornada de estreia na competição, mostrando evolução e determinação ao longo do ano.

Mesmo estreando apenas na quinta etapa da temporada, Gael chegou a Barueri focado em melhorar sua posição na classificação geral. No sábado (23), participou dos treinos livres, ajustando o equipamento para as disputas decisivas. Já no domingo (24), mostrou consistência ao garantir o sexto lugar no grid de largada, após um desempenho sólido na tomada de tempo.

Na primeira corrida do dia, Gael manteve tranquilidade mesmo enfrentando momentos de pressão. Após cair para a sétima posição, o maranhense recuperou ritmo e cruzou a linha de chegada em sexto lugar. Na segunda bateria, protagonizou disputas intensas no pelotão intermediário, oscilando entre o sexto e o nono lugares, posição em que recebeu a bandeira quadriculada. Na soma das baterias, terminou a etapa em oitavo lugar, repetindo a colocação no campeonato, com 58 pontos* acumulados ao longo do ano.

“Foi uma temporada muito especial para mim, porque comecei no meio do campeonato, aqui na V11, e ainda assim consegui competir de igual para igual com pilotos que já estavam na briga desde o início do ano. Cada etapa foi um aprendizado e, mesmo com alguns desafios, consegui evoluir bastante. Estou muito feliz e ansioso pelas próximas competições”, destacou Gael, em tom otimista.

Na V11 Aldeia Cup, os motores são sorteados, o que traz um elemento de imprevisibilidade à competição. A diferença de desempenho entre motores poderia chegar a cinco décimos de segundo por volta e a sorte desempenhou um papel decisivo. Apesar de apresentar consistência nas voltas e protagonizar boas disputas, o equipamento de Gael não foi competitivo o suficiente para brigar pelas primeiras posições.

A jornada de velocidade de Gael Rampazzo, entretanto, ainda não parou em 2024. Ele volta à pista já nesta sexta (29) e sábado (30), para as últimas etapas da Copa São Paulo KGV, em Cotia (SP). Em dezembro, o maranhense também disputará o 8º Campeonato Brasileiro de Kart Rotax, em Paulínia, e as etapas finais da Copa São Paulo Light de Kart, encerrando sua primeira temporada como piloto profissional.

Classificação Cadete

1º JP BATISTA 128

2º ARTHUR DOMECG 109

3º GABRIEL SOUZA 101

4º THALYSSON FERNANDES 82

5º LUCCA MENOSSI 68

6 FELIPE LUCO 64

7º RÓI DE MELLO 63

8º GAEL RAMPAZZO 58

9º RODRIGO ALANDIA 37

10º THEO FORTUNATO 31

*Classificação final extra-oficial

Classificação até o 10º colocado