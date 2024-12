GAC Motors injeta R$5,8 bilhões e revoluciona motor flex e híbrido no Brasil

A indústria automobilística brasileira está prestes a receber um impulso significativo com a entrada da montadora chinesa GAC Motors. Em um anúncio recente, a empresa revelou planos de investir R$ 120 milhões no desenvolvimento de motores flex e híbridos, parte de um pacote maior de R$ 5,8 bilhões ao longo dos próximos cinco anos. Este movimento visa estabelecer a GAC Motors como a primeira fabricante chinesa com uma linha de produção completa e um centro de pesquisa no Brasil.

O desenvolvimento das motorizações que aceitam etanol, gasolina e eletricidade será realizado em colaboração com renomadas instituições brasileiras, como a UFSC, UFSM e Unicamp. Esta parceria destaca o compromisso da GAC Motors com a inovação e o avanço tecnológico no setor automotivo brasileiro. A empresa também enxerga o Brasil como uma plataforma estratégica para a exportação de tecnologias de baixo carbono, alinhando-se aos esforços globais para a redução das emissões.

Além do investimento financeiro, o apoio do governo federal é evidente, especialmente após o vice-presidente Geraldo Alckmin ter se encontrado com o presidente da GAC na China para discutir os detalhes do investimento. Entretanto, a localização da futura fábrica ainda não foi definida, e enquanto isso, modelos importados serão comercializados no Brasil.

A chegada da GAC Motors ocorre em um momento em que outras montadoras chinesas também estão expandindo suas operações no Brasil. Empresas como BYD, CAOA Chery e JAC Motors estão cada vez mais presentes no mercado nacional, oferecendo uma variedade de veículos que vão desde híbridos até elétricos. Essa movimentação reflete uma tendência crescente de internacionalização das montadoras chinesas, que buscam capturar uma fatia maior do mercado global. O impacto desse investimento pode transformar o cenário automotivo brasileiro nos próximos anos.