Gaby Amarantos regrava “A Noite do Meu Bem” de Dolores Duran para nova novela da Globo

A cantora Gaby Amarantos acaba de dar uma nova roupagem a um dos grandes clássicos da música brasileira, “A Noite do Meu Bem”, de Dolores Duran. A canção, eternizada na voz da própria compositora, ganhou uma interpretação especial na voz potente e carregada de emoção de Gaby, sendo escolhida para embalar momentos marcantes da nova novela das seis da TV Globo, Garota do Momento.

A novela promete trazer uma narrativa moderna e cheia de reviravoltas, e a escolha de “A Noite do Meu Bem” para sua trilha sonora reforça o tom de nostalgia e sofisticação que a trama deseja evocar. A música, lançada originalmente em 1959, segue sendo uma das grandes referências do repertório romântico nacional e, agora, ganha uma nova versão, com um toque contemporâneo, sem perder sua essência clássica.

Gaby Amarantos, conhecida por sua versatilidade musical, revela o quanto foi emocionante regravar uma canção tão importante para a história da MPB. “Regravar “A Noite do Meu Bem”, uma música que minha mãe e minha vó ouviam, é emocionante. E ter esse convite vindo de Alessandra Poggi, essa amiga que admiro tanto e que valoriza o talento de artistas negros, é motivo de só comemorar e ser feliz”, comenta a cantora.

A nova versão de “A Noite do Meu Bem”, que será lançada pela Deck Music, promete tocar fundo no coração do público, tanto pela sua delicadeza quanto pela performance inconfundível de Gaby Amarantos, que já conquistou seu lugar como uma das grandes intérpretes da música brasileira contemporânea.