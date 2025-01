Gaby Amarantos apresenta o documentário “Clima de Risco” na TV Cultura

Nesta quarta-feira (22/1), a TV Cultura exibe o documentário Clima de Risco. Baseando-se nos pilares reduzir, consumir e produzir, a produção explora os impactos do aquecimento global em suas mais diversas formas ao acompanhar o cotidiano em cidades litorâneas e interioranas, bairros periféricos e centrais, além de territórios florestais. Inédito em TV aberta e com apresentação de Gaby Amarantos, vai ao ar às 22h.

Com recordes de temperatura, enchentes mais frequentes, furacões e fenômenos naturais intensificados e os polos degelando, a existência da vida no planeta se coloca em risco de extinção. Desde a biodiversidade à vida humana, tudo está cada vez mais vulnerável aos desdobramentos das mudanças climáticas.

Histórias reais e desafios climáticos

Com uma câmera na mão, os produtores do longa entrevistam especialistas e expõem realidades diversas impactadas pelos acontecimentos imprevisíveis. Ivanildo Oliveira Jr, presidente da União dos Moradores do Jardim Colombo, e Gilmara Oliveira e Andreia, moradoras de Paraisópolis, são apenas algumas das vozes representadas pelo documentário.

“Tem que levantar todos os móveis da casa, porque pode perder tudo de repente”, diz Amanda Costa, ativista climática e Jovem Embaixadora da ONU, sobre os desafios diários demonstrados para seguir vivendo e sobrevivendo em momentos que enchentes chegam.

Soluções para o aquecimento global

Com direção de Eduardo Rajabally, a obra audiovisual busca também responder questões do tipo: “como podemos reverter esse processo de aquecimento global?” e “como descarbonizar nossas atividades ou criar tecnologias que reduzam a emissão de CO2?”.