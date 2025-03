Gabrielzinho conquista ouro na etapa de Barcelona do World Series

No primeiro dia da etapa de Barcelona do World Series, o nadador paralímpico Gabriel Araújo superou suas próprias expectativas ao estabelecer um novo recorde das Américas nos 100 metros livre, finalizando a prova em 1m53s97 e garantindo a medalha de ouro. Essa marca não apenas quebrou o recorde anterior, que era de 1m55s60, mas também foi registrada pelo próprio atleta no ano passado.

Conhecido carinhosamente como Gabrielzinho, o nadador compete na classe S2, que abrange atletas com deficiências físico-motoras. Além do impressionante ouro nos 100m livre, ele também conquistou uma medalha de bronze nos 50 metros costas, completando a prova em 54s55.

A performance de Gabriel Araújo não foi a única a se destacar; Mariana Gesteira, representante da classe S9, também fez história ao levar para casa a medalha de prata na mesma distância dos 100 metros livre.

Gabrielzinho é amplamente reconhecido como um dos maiores nomes da natação paralímpica brasileira e frequentemente compartilha lições valiosas sobre resiliência e felicidade. O circuito internacional de natação é organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional e permite que atletas com diferentes tipos de deficiência compitam na mesma série. As classificações para as finais e as medalhas são determinadas através do Índice Técnico da Competição (ITC).

Recentemente, o Brasil participou da etapa realizada na Itália, onde arrecadou um total de oito medalhas, solidificando sua posição no cenário da natação paralímpica mundial.