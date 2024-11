Gabriel Souza mira título na Super Final da V11 Aldeia Cup 2024

Neste domingo, 24 de novembro, o Kartódromo de Aldeia da Serra, em Barueri, será o cenário da Super Final da V11 Aldeia Cup, uma das competições mais importantes do kartismo paulista. Na nona e última etapa da temporada 2024, os campeões de todas as categorias serão definidos, e o mineiro Gabriel Souza (Gás Superminas / Equipe: Sabiá Racing / Coach: Rodrigo Dantas) promete ser um dos grandes protagonistas na busca pelo título da categoria Cadete.

Mesmo tendo estreado apenas na terceira etapa do campeonato, Gabriel rapidamente se destacou com performances marcantes, conquistando três vitórias consecutivas nas etapas 3, 4 e 5, o que o levou à liderança da categoria em um curto período. Agora, ocupando a terceira posição no campeonato com 77 pontos, o piloto de Minas Gerais encara a decisão com a mesma garra que o colocou entre os melhores. A vitória nesta última etapa vale 39 pontos, o que mantém a disputa pelo título totalmente em aberto.

“Estou muito animado e confiante para a Super Final. Trabalhamos duro durante toda a temporada, e sei que posso brigar por esse título. Vou dar o meu melhor na pista, porque cada volta vai ser decisiva”, afirmou Gabriel, demonstrando maturidade e entusiasmo ao falar sobre a expectativa para o grande momento.

A programação do fim de semana começa no sábado, 23 de novembro, com os treinos livres, permitindo aos pilotos ajustarem seus karts para o traçado desafiador de Aldeia da Serra. Já no domingo, as atividades têm início com o treino de aquecimento e a tomada de tempo, que definirá o grid de largada para as duas baterias válidas pela Super Final, determinantes para a definição dos campeões.

Os fãs de kart podem acompanhar as corridas e torcer por Gabriel Souza na transmissão ao vivo pelo canal Fatv Live, no YouTube. Para o jovem mineiro, o foco e a determinação são as chaves para alcançar o lugar mais alto do pódio e coroar sua impressionante jornada na V11 Aldeia Cup.