Gabriel Souza garante lugar no Top10 na etapa de estreia da categoria Mini no Paulista

No último sábado (15), o piloto mineiro Gabriel Souza (Gás Superminas / Equipe: Sabiá Racing / Coach: Rodrigo Dantas) encarou a etapa de estreia da categoria Mini na Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo de Interlagos. Mesmo sem alcançar o resultado esperado, Gabriel demonstrou evolução constante ao longo das atividades, garantindo o sétimo lugar na classificação geral da etapa.

Os primeiros treinos livres foram marcados por desafios, que exigiram foco e ajustes por parte do piloto e de sua equipe. “O começo foi um pouco complicado, a gente teve algumas dificuldades que me deixaram mais atrás nos treinos iniciais. Mas seguimos trabalhando firme para buscar melhorar”, comentou Gabriel.

A partir do quarto treino, os esforços começaram a surtir efeito, e Gabriel passou a ganhar ritmo, fechando a atividade em sexto lugar. O crescimento continuou na tomada de tempo, onde garantiu a quinta posição no grid.

Na primeira bateria, o piloto buscou manter o ritmo competitivo, mas a falta de rendimento impediu uma maior escalada, finalizando em sexto. Já na segunda corrida, Gabriel foi para cima tentando uma recuperação, cruzando a linha de chegada em nono lugar. Com a soma dos resultados, ficou em sétimo na classificação geral.

Mesmo longe do pódio nesta etapa, Gabriel valorizou os aprendizados e destacou a importância do trabalho conjunto com a equipe Sabiá Racing e o coach Rodrigo Dantas. “A gente sabia que podia mais, mas foi uma etapa de muito aprendizado. Evoluímos bastante com o suporte da equipe e do meu coach Rodrigo. Agora é seguir trabalhando para melhorar ainda mais nas próximas corridas”, completou o mineiro.

Gabriel e sua equipe já miram os próximos compromissos do calendário, focados em transformar o crescimento demonstrado em resultados expressivos ao longo da temporada.