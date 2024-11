Gabriel Souza estreia no kartismo internacional e se destaca na WSK Final Cup 2024

Terminou neste domingo (10) a primeira etapa da WSK Final Cup 2024, um dos maiores campeonatos do kartismo mundial, realizada no tradicional circuito de South Garda, em Lonato, na Itália. Representando o Brasil, o piloto mineiro Gabriel Souza (Gás Superminas / Equipes: Sabiá Racing – CRG Racing Team / Coach: Rodrigo Dantas – Alessio Santilli / Mecânicos: Silvestre Nogueira – Andrea Cicconetti) viveu intensas emoções ao lado de sua equipe, a CRG Racing, surpreendendo a muitos com sua performance na categoria MINI U10, especialmente por ser sua estreia em competições internacionais.

Na tomada de tempo, Gabriel garantiu um lugar de destaque, se colocando na segunda fila do grid de largada de seu grupo, composto por mais de trinta pilotos. Já na primeira bateria, disputada na sexta-feira (8), o jovem piloto fechou no Top 10, demonstrando uma adaptação ao traçado que impressionou pelo que exige a pista de Lonato. No sábado (9), nas baterias classificatórias seguintes, Gabriel foi consistente, finalizando em décimo segundo lugar na segunda corrida e alcançando um impressionante terceiro lugar na última, elevando ainda mais as expectativas sobre ele para o restante da competição.

Esses resultados conquistados no kart número 585 garantiram a Gabriel uma boa pontuação para alinhar na quarta fila da pré-final, realizada na manhã de domingo. Contudo, a prova trouxe disputas acirradas e muitos toques, o que acabou impactando o desempenho do mineiro, que terminou nas últimas posições do grid. Mesmo assim, Gabriel assegurou sua vaga na grande final, alinhando entre os melhores pilotos de kart do planeta e sendo um dos dois brasileiros a disputar uma prova decisiva nesta etapa do WSK.

Na grande final, a corrida foi marcada, novamente, por disputas intensas desde a largada. Até que na quarta volta, na tentativa de ultrapassagem de um adversário, Gabriel recebeu um toque que tirou os dois pilotos da prova, forçando um abandono prematuramente da corrida. Apesar da frustração pelo desfecho, o piloto e sua equipe valorizaram a experiência adquirida ao longo do fim de semana.

“Foi muito especial competir aqui na Itália. Corri contra pilotos muito bons e aprendi muito. Meu kart estava rápido, e consegui largar bem nas corridas. Claro que queria ter terminado, mas foi uma experiência incrível e quero voltar logo para competir aqui novamente,” destacou o piloto, otimista com os passos dados em sua trajetória.

A próxima etapa da WSK Final Cup está marcada para acontecer entre os dias 20 e 24 de novembro, em Cremona, na Itália, mas Gabriel Souza volta suas atenções para a última etapa da V11 Aldeia Cup, que acontecerá, também, no próximo dia 24 de novembro, onde o mineiro está na disputa pelo título da categoria Cadete, na pista de Aldeia da Serra.