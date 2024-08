Gabriel Roncon faz comício em Ouro Fino e promete trazer de volta base da GCM e UBS com horário até mais tarde

No segundo dia de campanha para a prefeitura de Ribeirão Pires, neste sábado (18), os candidatos a prefeito e vice, Gabriel Roncon e Amigão D’Orto fizeram caminhada pelas ruas de Ouro Fino e comício na área comercial do bairro.

Gabriel destacou a urgência em estruturar a Saúde municipal, apontando problemas que os bairros sofrem junto às suas Unidades Básicas de Saúde – UBS: “hoje faltam remédios, é triste faltar até dentistas na UBS, por isso eu falo de prioridades, e vamos priorizar a Saúde estendendo os horários das UBS, a infraestrutura, com asfaltamento das ruas e a Segurança Pública para Ouro Fino”

Dentre as propostas para o bairro, falou sobre a instalação da base da Guarda Municipal que foi desativada pelo grupo político do atual prefeito.

Amigão D’orto reforçou um dos pilares da campanha de Gabriel Roncon, o fim da taxa do lixo: “vamos acabar com a taxa do lixo. Me criei em Ouro fino e aqui será um diferencial na nossa campanha, porque hoje temos o melhor candidato a prefeito que Ribeirão poderia ter, temos um time forte e competente para colocar a UBS trabalhando com horário até mais tarde, para colocar mais segurança pública para este bairro e finalizar todas as obras iniciadas e entregar mais ruas asfaltadas e oferecer para a população serviços públicos de qualidade”