Gabriel Roncon faz caminhada no último domingo antes da eleição

Faltando 6 dias para as eleições, a campanha de Gabriel e Amigão percorreu as ruas do jardim Caçula inundando as ruas de azul e selando compromisso com a população do bairro.

“É nosso compromisso cuidar do jardim Caçula, tenham certeza que vou honrar cada voto de confiança, fazendo a UBS funcionar até mais tarde, vamos colocar ambulância permanente aqui no bairro, dar continuidade em todas as obras que eles deixaram pela metade, cuidar das ruas, da segurança e da educação’, discursou Gabriel Roncon