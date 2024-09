Gabriel Roncon diz que vai concluir obras iniciadas e fará regularização fundiária

O candidato a prefeito, Gabriel Roncon, participou nesta terça-feira (10) da sabatina realizada na AEARP – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ribeirão Pires, iniciativa voltada para a classe de profissionais representados, para conhecerem algumas propostas e pensamentos do Gabriel em relação à cidade em um futuro governo.

Gabriel vai manter o convênio existente, junto ao CREA, para facilitar a regularização de imóveis às famílias de baixa renda. No convênio, a documentação para a legalização é feita por profissionais a preços muito abaixo do cobrados no mercado, divididos em até 10 vezes: “Eu entendo que esse convênio é de benefício à população e vamos manter e melhorar”

Perguntado se pretende dar continuidade às obras existentes do atual governo, Gabriel confirmou a intenção: “Está em nosso plano de governo, protocolado em cartório, a continuação de todas as obras. A gente não vai parar nenhuma obra em andamento, ruas, hospital, viaduto, enfim, todas as obras vamos continuar e também realizaremos outras obras importantes para a cidade”

Gabriel também respondeu se pretende adotar modelos de cidades inteligentes, a exemplo de São José dos Campos, uma cidade com reconhecimento internacional pela integração tecnológica desde no transporte público até na administração da cidade: “Sim, sou favorável às coisas que funcionam em outras cidades para trazermos para Ribeirão. Exemplo disso foi a ideia que vamos implantar do Centro de Referência do Autista, que fui conhecer em Santos e vi que é um modelo muito bom, que acolhe as crianças, pais atípicos, jovens e adultos que recebem atenção de uma equipe multidisciplinar, e da mesma forma que fui conhecer em Mogi, o Centro Dia do Idoso, local que acolhe o idoso, que é cuidado das 7 da manhã até às 17 horas, que as pessoas que precisarem trabalhar poderem deixar os idosos aos cuidados da prefeitura”

Gabriel também informou que irá fazer a revisão do Plano Diretor municipal, com diálogo junto às entidades públicas e privadas.

A AEARP também perguntou sobre as invasões e início das favelas em Ribeirão Pires, devido a denúncia apresentada com exclusividade por um jornal local, para saber o que o candidato pretende fazer para impedir e também como resolver o déficit habitacional: “É triste ver como as invasões se viabilizaram tão rapidamente, por isso temos que ter uma ação conjunta, com Ministério Público, Prefeitura, Poder Judiciário, Poder Legislativo e Força Policial para a gente conter essas Invasões, pois está acontecendo “vistas grossas” por parte do atual governo que libera tudo. Eles dificultam a vida dos empresários e das empresas, mas liberam a vinda dos invasores”

“A gente vai precisar fazer ações em conjunto, e também incluo a parceria com o CREA, para no primeiro ano a gente conter as invasões, senão vamos virar uma cidade que tem favelas pois temos pessoas que estão indo embora de Ribeirão por conta disso”, e deixando uma ressalva, Gabriel disse que é preciso cuidar das áreas que não tem regularização “já essas pessoas não são invasores, são pessoas que estão aqui há muito tempo, merecem o respeito e a dignidade e merecem a regularização. A gente vai diferenciar muito bem isso com bastante responsabilidade, como no caso do Serrano, do Iramaia e outros”

A sabatina foi organizada pelos diretores da AEARP, Edenircio Turini – presidente, Lairde Rangel – vice-presidente, José Luiz Francia – diretor administrativo e Junior Inácio. Também estiveram presentes os candidatos a vereadores Isa Lara e Andrezinho Silva