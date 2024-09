Gabriel Roncon anuncia mais dias de ônibus grátis em Ribeirão Pires

Nesta terça feira (2/9), em sua rede social, o candidato a prefeito de Ribeirão Pires, Gabriel Roncon, anunciou que, se eleito nas eleições deste ano, irá estender a tarifa zero dos ônibus da cidade aos sábados, domingos e feriados “nesse período ninguém vai pagar para circular na cidade”, explicou Gabriel.

Hoje, os ônibus só operam aos domingos sem cobrar as tarifas.

“Atualmente nós temos o pior transporte público do ABC”, diz Gabriel, que também falou que o atual governo fez compromissos com a empresa de ônibus que irá deixar as passagens ainda mais caras.

“Também vamos restabelecer a circulação completa dos ônibus, porque nós sabemos que desde a Pandemia, a frota não voltou ao normal” disse Gabriel Roncon, deixando um aviso para a empresa de ônibus “se a empresa não cumprir as regras encerraremos o contrato e colocaremos outra em seu lugar”.

Gabriel também anunciou medidas visando taxistas e motoristas de aplicativos: “vamos criar políticas públicas para que possam trabalhar sem pagar altas taxas”