Gabriel, O Pensador é atração em Santos no dia 7 de junho

O rapper Gabriel, O Pensador vem a Santos no próximo dia 7, no Arena Club com seu novo álbum ‘Antídoto Pra Todo Tipo de Veneno (2023)’. A abertura dos portões acontece às 22 horas.

Sem lançar um trabalho artístico desde 2012, o Pensador traz para as plataformas de streamings e para os palcos um disco cheio de positividade e anseios, que traduzem sentimentos de uma geração inteira, com muito ritmo e poesia.

Para a noite santista, além dos sucessos já carimbados como ‘Cachimbo da Paz’, ‘Tô feliz (Matei o presidente)’, ‘Solitário Surfista/Surfista Solitário’ e ‘2345meia78’, o artista traz também hits atuais, como ‘Profecia’, ‘Boca Seca’, ‘Cachimbo da paz II’, ‘Liberdade’, ‘Burn Babylon’ e outras.

Gabriel Contino, nome de batismo do Pensador, é reconhecido como grande nome da MPB surgido na década de 1990, ganhou ainda mais força graças ao seu repertório e aos videoclipes que eram transmitidos e divulgados pelas rádios e canais de TV.

Ingressos

Os amantes de rap podem garantir suas entradas no site Articket . Para adquirir os ingressos, o público deve desembolsar entre R$50 e R$1.500. A meia-entrada é para todos aqueles que doarem 1kg de alimento não perecível, ser estudante, idoso, professor e/ou PCD.

Serviço

Gabriel, O Pensador – Antídoto Pra Todos os Venenos

Data: 07/06

Horário: Abertura dos portões às 22 horas

Ingressos: https://articket.com.br/e/2030/gabriel-o-pensador-em-santos

Local: Arena Club – Av. Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos