Gabriel Medina tem preferência por piscinas de ondas nas Olimpíadas de 2028

A organização dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 ainda não definiu o local das competições de surfe, levantando debates sobre a possível escolha entre uma piscina de ondas na Califórnia ou as famosas praias do Havaí. O surfista brasileiro Gabriel Medina, em recente declaração, afirmou que optaria por competir no Havaí, caso a alternativa fosse uma piscina artificial.

Medina e Filipe Toledo, que retornará ao Circuito Mundial de Surfe em 2025 após um período dedicado à saúde mental, estão focados em recuperar a hegemonia brasileira nas competições internacionais. A parceria dos atletas, iniciada na adolescência no litoral norte paulista, é marcada por um histórico de vitórias significativas. Antes da recente conquista do havaiano John John Florence, Medina e Toledo acumularam sete títulos mundiais nos últimos dez anos.

Durante um evento realizado em São Paulo, os dois surfistas destacaram a força do “Brazilian Storm” para a temporada de 2025 da Liga Mundial de Surfe (WSL), que contará com onze representantes brasileiros na categoria masculina. Na ocasião, Medina e Toledo também discutiram suas preferências para as Olimpíadas de Los Angeles, expressando uma predileção pelas ondas artificiais.

Medina relatou sua experiência frustrante nos Jogos de Paris 2024, onde enfrentou dificuldades devido à falta de ondas no Taiti, acabando por conquistar a medalha de bronze. As especulações sobre o local das competições em 2028 incluem o Surf Ranch, propriedade do americano Kelly Slater, além de praias como Trestles e Huntington Beach.

Toledo, que reside na Califórnia e já foi bicampeão mundial nas ondas de Trestles, compartilhou seu otimismo em relação às possibilidades futuras e ressaltou a importância de estar preparado para qualquer cenário. A expectativa é que novas piscinas de ondas possam ser construídas até o evento olímpico.

Para a temporada 2025 da WSL, há várias novidades planejadas. O Finals será sediado em Cloudbreak, Fiji, um local com significado especial para Medina devido às suas vitórias passadas. A inclusão da piscina de ondas em Abu Dhabi no calendário e o retorno de eventos clássicos como Snapper Rocks e Jeffreys Bay prometem adicionar emoção ao circuito.

Filipe Toledo demonstrou entusiasmo com seu retorno ao esporte após um ano sabático voltado à saúde mental. Ele destacou o espírito competitivo que impulsiona os surfistas brasileiros no circuito mundial e reafirmou seu compromisso com o título mundial.

O calendário oficial da WSL para 2025 abrange etapas em diversas localidades globais, começando em Pipeline no Havaí e culminando no Finals em Fiji. Esta diversificação promete desafios novos e renovados para os atletas envolvidos.

Em suma, enquanto se aguarda a definição do local das competições olímpicas de surfe em Los Angeles 2028, Gabriel Medina e Filipe Toledo estão determinados a reafirmar sua presença dominante no cenário internacional do surfe, apoiados pela robusta equipe brasileira.