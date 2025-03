Gabriel Medina desabafa sobre recuperação após lesão grave: ‘Não tenho uma data’

No último dia 20 de abril, o renomado surfista Gabriel Medina participou de um evento no Beach Park, em Fortaleza, onde teve a oportunidade de discutir sua recuperação após uma grave lesão que o afastou das competições no início do ano. O tricampeão mundial revelou aos presentes que, apesar da dificuldade enfrentada, permanece otimista e dedicado ao processo de reabilitação.

Medina destacou a intensidade de seu tratamento fisioterapêutico e enfatizou a falta de uma data definida para seu retorno ao Circuito Mundial de Surfe. “Não tenho uma data para voltar; tenho trabalhado todos os dias um pouco. A fisioterapia é a parte mais desafiadora desse processo, mas espero estar na água em breve, se Deus quiser”, afirmou o atleta.

Além de se concentrar em sua recuperação física, o surfista também tem explorado novas oportunidades como comentarista na World Surf League (WSL), colaborando com os canais Globo. Ele expressou entusiasmo por essa nova função, ressaltando como tem sido enriquecedor observar o esporte sob uma nova perspectiva. “Comentar é uma experiência diferente. Fiz isso recentemente na etapa de Portugal e tem sido gratificante estar mais próximo do público e compartilhar momentos com eles”, disse Medina.

Quando indagado sobre suas ambições futuras no surfe, Medina admitiu que já se sente realizado em sua carreira, mas revelou um desejo pessoal significativo: ser pai. “Com certeza eu quero ser pai; esse é o meu maior sonho pessoal. É um passo importante que desejo dar quando encontrar a pessoa certa”, declarou.

Em relação à sua vida amorosa, Medina afirmou que atualmente está solteiro, mas aberto à possibilidade de iniciar um novo relacionamento. “Não estou namorando no momento, mas espero encontrar alguém especial para compartilhar minha vida. Acredito que essas coisas acontecem naturalmente. Por enquanto, estou focado em meus objetivos e se for para aparecer alguém legal, isso irá acontecer”, finalizou o surfista, demonstrando serenidade quanto ao futuro.