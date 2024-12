Gabriel Jesus e Raiana Lima anunciam a chegada do segundo filho

Na última segunda-feira, dia 16, o jogador Gabriel Jesus e a influenciadora digital Raiana Lima compartilharam uma emocionante novidade com seus seguidores: eles estão esperando o segundo filho. O casal, que já é pai da pequena Helena, de apenas dois anos, revelou a notícia através de suas redes sociais.

Atualmente residindo em Londres, onde Gabriel defende as cores do Arsenal, o casal fez um anúncio repleto de afeto. Em suas postagens, publicaram imagens familiares acompanhadas de uma citação do Salmo 127:3: “Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção”. Essa declaração enfatiza a alegria e gratidão que sentem pela nova chegada.

Em complemento à mensagem, Raiana expressou ainda mais seu entusiasmo nos comentários: “Esperávamos muito por você, baby. Sua família te espera”. A conexão emocional entre os membros da família é evidente, refletindo a felicidade que envolve a expectativa do novo integrante.

Vale destacar que essa confirmação de gravidez ocorre em um momento onde outras figuras públicas também compartilham novidades similares. Recentemente, Richarlison, ex-colega de equipe de Gabriel na Seleção Brasileira, anunciou que se tornará pai pela primeira vez. Ele e sua noiva, Amanda Araújo, aguardam ansiosamente a chegada de um menino.