Gabriel Froede faz show no Bona Casa de Música neste domingo (29)

Após sua estreia no Rock in Rio no último domingo (22), no Palco Supernova, Gabriel Froede dá início oficialmente a turnê nacional do álbum “Por que não dizer te amo agora?”. Lançado em setembro, seu primeiro disco de estúdio possui 11 faixas autorais, com participação especial da cantora pernambucana Joyce Alane e colaborações em composições das artistas Carol Biazin e Ana Gabriela. Neste domingo (29), Gabriel se apresenta no Bona Casa de Música, em São Paulo, a partir das 19h.

Gabriel Froede une elementos clássicos e modernos, onde as tradições musicais (do rock nacional e da bossa nova) se encontram com inovações contemporâneas (do pop e do R&B). Versando sobre a efemeridade e a eternidade do amor, o artista capta o universo de sentimentos que gira em sua órbita – por mais que tentemos fugir deles. Assim como manifestar esses sentimentos é importante para a construção do próprio ser, o álbum “Por que não dizer te amo agora?” representa a maturidade artística do jovem mineiro de 26 anos. Quem assina a direção criativa do projeto é a diretora indicada ao Grammy Latino, Belle de Melo. A frente de trabalhos com artistas como Marília Mendonça, Glória Groove, Rubel, Marina Sena, Djonga, Baiana System e muito mais.

SERVIÇO

Data: 29 de setembro (domingo), às 19h

Local: Bona Casa de Música

Endereço: Rua Doutor Paulo Vieira, 101 – Sumaré – São Paulo/SP

Abertura dos portões: 18h

Classificação etária: Livre – Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal.