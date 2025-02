Gabriel é eliminado do BBB 25 em terceiro Paredão

Na última edição do Big Brother Brasil 25, Gabriel foi o sexto participante a deixar o reality show, após enfrentar um acirrado Paredão. O modelo recebeu 48,81% dos votos dos telespectadores, enquanto Vitória Strada ficou com 42,88% e Aline teve apenas 8,31% dos votos.

Durante a eliminação, o apresentador fez uma introdução inusitada ao compartilhar uma narrativa da mitologia grega. Ele relatou que os deuses convocaram os mais valentes guerreiros para uma missão heroica. Diversos combatentes de diferentes cidades se reuniram e embarcaram em uma longa jornada até uma ilha mística. Ao chegarem ao destino, foram saudados por uma deusa que prometeu recompensar quem conseguisse segui-la com uma quantidade de ouro superior à existente nos cofres divinos. Contudo, o apresentador destacou que apenas um guerreiro teria a capacidade de cumprir tal desafio.

A saída de Gabriel marca um ponto importante na dinâmica do programa, que continua a atrair a atenção do público com suas reviravoltas e histórias envolventes entre os participantes.