Gabriel Dalmaso e sua jornada rumo ao Bi Campeonato Mundial de Muaythai na Tailândia

O cenário está montado para mais um capítulo emocionante na história do Muaythai brasileiro. Gabriel Dalmaso, um dos mais proeminentes representantes do esporte em nosso país, está pronto para mais um desafio monumental: conquistar o bicampeonato mundial na Tailândia. Sua trajetória até aqui é marcada por determinação, talento e uma paixão inabalável pelo Muaythai.

Tudo começou aos 16 anos, quando Gabriel deu os primeiros passos em direção ao ringue. Seu talento natural foi rapidamente evidenciado, e após apenas seis meses de treinamento, ele fez sua estreia no mundo das competições – e saiu vitorioso como campeão estadual. Desde então, sua ascensão foi meteórica, lutando em todas as classificatórias disponíveis e acumulando vitórias que o levaram ao campeonato brasileiro em 2017.

Foi nesse ano que Gabriel teve a oportunidade de competir no campeonato brasileiro de Muaythai em Ribeirão Preto, SP, garantindo sua vaga para o campeonato mundial na Tailândia. Em 2018, ele alcançou o topo do mundo, conquistando o título de campeão mundial, marcando seu nome na história do esporte.

Desde então, Gabriel tem sido uma força dominante nos ringues, competindo em campeonatos profissionais e amadores, acumulando títulos como quatro vezes campeão brasileiro de Kickboxing e sendo classificado como número 1 no ranking brasileiro de Kickboxing por quatro anos consecutivos. Sua lista de conquistas inclui diversos campeonatos estaduais e metropolitanos, destacando-se como um dos melhores do mundo em sua categoria.

Agora, mais uma vez, Gabriel Dalmaso se prepara para representar o Brasil no maior palco do Muaythai mundial. Com o apoio da Confederação Brasileira de Muay Thai – Boxe Tailandês (CBMT-BT), Gabriel está pronto para voar para a Tailândia, onde enfrentará os melhores lutadores do mundo em busca do tão almejado bicampeonato.

A jornada de Gabriel não seria possível sem o suporte da CBMT-BT, uma entidade reguladora dedicada a promover e certificar o Muaythai em nosso país. Além de regulamentar o esporte, a CBMT-BT apoia e organiza eventos relacionados ao Muaythai, cuidando dos atletas brasileiros que são chancelados pela entidade WMO.

Amanhã, dia 13, terça-feira, às 01h da manhã, Gabriel partirá para o Aeroporto de Guarulhos, dando início à sua jornada rumo à Tailândia. Após uma escala no Catar, ele chegará ao Aeroporto Internacional de Bangkok-Suvarnabhumi, onde será recebido pelo calor e pela energia única do país.

Durante quase um mês, Gabriel ficará em Bangkok, treinando na academia LookTupFah, sob a orientação do renomado grão mestre Chinawut Sirisompan. Lá, ele se preparará física e mentalmente para o desafio que o aguarda nos ringues tailandeses, onde competirá de 10 a 20 de março.

A jornada de Gabriel Dalmaso é uma inspiração para todos nós, mostrando que com dedicação, paixão e determinação, é possível alcançar os mais altos patamares do sucesso. Estamos todos torcendo por você, Gabriel, e ansiosos para ver mais uma página brilhante sendo escrita em sua história de glória no Muaythai.