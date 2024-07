Gabriel Casagrande vence GP Chevrolet dos 50 anos do Autódromo de Goiânia

Gabriel Casagrande coroou com vitória um fim de semana marcante no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, que neste domingo (28) completou 50 anos da sua inauguração. O bicampeão e atual detentor do título da Stock Car Pro Series triunfou na corrida principal do quente GP Chevrolet, fechando no topo do pódio a sexta etapa da temporada 2024. Foi a 11ª vitória da carreira do piloto na Stock Car e a primeira na temporada. Neste fim de semana, Gabriel também celebrou a renovação do seu contrato com a A.Mattheis Vogel para 2025.

Um dos pontos altos de uma corrida de grandes batalhas foi o empolgante duelo travado por Casagrande e Felipe Massa (TMG Racing). Os dois lutaram lado a lado em uma disputa empolgante e que levantou o bom público presente em Goiânia. No fim das contas, Massa concluiu a etapa com o troféu Vivo Man of the Race de maior pontuador do fim de semana e terminou na segunda colocação, em pódio completado pelo tricampeão Daniel Serra (Eurofarma RC), autor da volta mais rápida da corrida. Foram três Chevrolet Cruze nas três primeiras posições.

O primeiro Toyota Corolla na prova foi de Enzo Elias (Crown Racing), quarto colocado na disputa. O jovem brasiliense foi valente e se destacou pela disputa com Serra nas voltas finais. Bruno Baptista (RCM Motorsport) foi o quinto, seguido por Zezinho Muggiati (KTF), que garantiu o melhor fim de semana em seu ano de estreia na categoria. Rafael Suzuki (TMG Racing) fechou em sétimo, seguido por Rubens Barrichello (Mobil Ale). Julio Campos (Pole Motorsport) somou pontos preciosos e reassumiu a liderança do campeonato depois de terminar em nono, enquanto o amigo Ricardo Zonta (RCM), com quem disputa diretamente o título, foi o décimo.

Antes da largada, a Stock Car homenageou o Autódromo Internacional de Goiânia na figura de Leonino Caiado, que foi governador do estado e principal responsável pela inauguração daquela que é uma das principais praças esportivas do Brasil há exatos 50 anos. Atual governador de Goiás e primo de Leonino, Ronaldo Caiado também foi homenageado em solenidade que contou com a presença de vários pilotos do grid e do CEO da Vicar, Fernando Julianelli, além do jornalista Fernando Campos, um dos grandes incentivadores para a construção do autódromo. O governador também entregou o troféu ao vencedor do GP Chevrolet neste domingo.

Também nos momentos que antecederam a prova, o público teve uma nova oportunidade de conhecer o Chevrolet Tracker Stock Car, um dos novos modelos que vão acelerar na categoria a partir da próxima temporada, abrindo a era SUV, como resultado de anos de pesquisa, desenvolvimento e investimento na próxima geração de carros da Stock Pro Series.

Como foi a corrida — Pole position, Casagrande sustentou a liderança com a largada em tarde muito quente em Goiânia, com temperatura ambiente elevada, em torno dos 30ºC, e mais de 50ºC no asfalto. Foi um início de prova intenso, que trouxe incidentes com Cacá Bueno e Gaetano Di Mauro, cenário que levou a direção de prova a acionar o safety-car.

A relargada mostrou a ordem da corrida com Casagrande, Felipe Massa, Daniel Serra, Zezinho Muggiati e Felipe Fraga nas cinco primeiras posições, mas o carro de segurança teve de intervir novamente após o tricampeão Ricardo Maurício ficar parado com problemas no último setor da pista.

A bandeira verde tremulou novamente na oitava volta com o top-5 inalterado antes da abertura da janela de pit-stops obrigatórios, um dos momentos cruciais da corrida. Em seguida, o então líder do campeonato deu adeus à prova: com carro avariado, Felipe Baptista recolheu para os boxes da Crown Racing após incidente com Nelson Piquet Jr. e deixou a disputa. Lá na frente, Casagrande foi um dos primeiros a fazer sua parada, tal qual Massa, uma volta depois do paranaense. Desta forma, o campeão da Stock Series, Zezinho Muggiati, chegou a assumir a ponta provisoriamente.

Quando voltou dos boxes, Massa regressou imediatamente à frente de Casagrande, conquistando posição importante que lhe valeria a liderança da corrida após a janela. Daniel Serra acompanhava bem de perto os dois. O top-3 se confirmou na ordem de fato da corrida pouco depois: muito pressionado por Casagrande, Massa assumiu a ponta da prova, com Serra em terceiro, Felipe Fraga em quarto e Enzo Elias na quinta posição.

Massa e Casagrande travaram incrível duelo roda a roda pela vitória. O bicampeão fez bela manobra de ultrapassagem sobre o ex-Fórmula 1 e reassumiu a liderança. Em contrapartida, Felipe Fraga deixou a luta por um bom resultado após enfrentar perda de potência e recolher para os boxes. Naquele momento, Enzo Elias assumiu o quarto lugar, partindo para consolidar mais um fim de semana positivo na sua temporada.

O safety-car interveio pela terceira vez depois de Raphael Teixeira enfrentar uma quebra em seu carro e ficar parado na pista. Foi o que bastou para que o pelotão se juntasse novamente no momento em que a corrida tinha pela frente seus dez minutos finais.

A nova relargada teve como apogeu o incrível duelo entre Daniel Serra e o jovem talento Enzo Elias, um dos destaques do campeonato. No fim, valeu a experiência do dono de 25 vitórias, e o tricampeão conseguiu resistir na frente. Logo atrás, outro belo pega envolvendo vários nomes: Bruno Baptista, Rafael Suzuki, Zezinho Muggiati, Julio Campos, Gaetano Di Mauro, Rubens Barrichello e Lucas Foresti.

Casagrande confirmou um fim de semana maiúsculo e cravou sua primeira vitória na temporada, com atuação digna de um bicampeão. O paranaense cruzou a linha de chegada com 3s013 de vantagem para Felipe Massa, enquanto Daniel Serra completou um pódio pesado e com alguns dos principais nomes do automobilismo brasileiro.

A festa do pódio em Goiânia — Casagrande vibrou com a conquista neste domingo e por fechar a primeira metade do campeonato em alta depois de um primeiro semestre complicado. “Essa vitória veio em excelente momento e mostra nossa evolução. Nas últimas três etapas, tivemos bastante velocidade, mas sem longevidade. Hoje provamos que temos longevidade. Agora é coletar os dados para repetirmos tudo o que foi feito e, quem sabe, voltar a brigar pelo campeonato, que é nossa maior meta. Tem muita água ainda para passar por baixo da ponte. Temos plenas condições de brigar”, destacou.

Felipe Massa regressou ao top-3 de uma prova do campeonato, o que não acontecia desde a corrida sprint em Interlagos. “Estava com saudade do pódio e também com saudades de um fim de semana todo perfeito e eficiente. Conseguimos ser Man of the Race pela primeira vez. O trabalho aqui foi impecável. Faltou um pouquinho para lutar pela vitória, mas o Casagrande estava um tiquinho mais rápido que eu na primeira parte da corrida, na segunda também, então não quis arriscar. Sabemos que esses resultados serão importantes para o fim do campeonato. Feliz com o trabalho da equipe e com o meu, o carro estava muito bom. Felizes com o que conquistamos aqui em Goiânia”, disse o novo top-3 do campeonato.

Com atuação consistente, Serra marcou seu segundo pódio no ano e se mostrou animado para a sequência da temporada. “Foi um pouco difícil lutar com eles dois [Casagrande e Massa] ali na frente. Mas acho que o carro estava bom, o ritmo era legal, e isso nos deixa em alta para a parte final do campeonato. Foi bom”, resumiu o dono do Cruze #29 da Eurofarma RC.

Julio Campos de volta à ponta — O revés sofrido por Felipe Baptista neste domingo fez com que o jovem paulista da Crown Racing zerasse na corrida principal e, por consequência, estacionasse nos 465 pontos. De líder, o piloto caiu para o quarto lugar. Julio Campos está de regresso à liderança do campeonato, como aconteceu no desfecho da etapa realizada em Interlagos no mês de abril, comprovando a temporada pautada pela regularidade. O paranaense tem agora 499 pontos, cinco à frente de Ricardo Zonta, vice-líder, outro em nova prova de que seguirá na luta pelo título até o fim.

Com 108 pontos marcados no fim de semana, Felipe Massa subiu uma posição, tem agora 484 tentos na tabela e ocupa o terceiro lugar, com 19 à frente de Baptista, ainda em posição muito boa no campeonato. Dudu Barrichello se manteve no top-5 depois da vitória na sprint do último sábado e é o quinto, com 446, mesma pontuação registrada por Bruno Baptista, mas o piloto da Mobil Ale Full Time leva a melhor nos critérios de desempate.

Gabriel Casagrande saiu de 331 para 419 pontos, avançando de oitavo para sétimo lugar, com sete de vantagem para Rafael Suzuki, oitavo. Enzo Elias é outro jovem talento que segue no top-10, em nono, com 409 tentos, e pela primeira vez Daniel Serra fecha uma etapa no grupo dos dez primeiros do campeonato, com 352.

Agora a Stock Car Pro Series parte para abrir a segunda metade da temporada com uma etapa histórica: o BH Stock Festival vai marcar a estreia da principal categoria do automobilismo brasileira em Belo Horizonte, nas ruas da capital mineira, em circuito urbano construído no entorno do lendário Estádio Mineirão. A jornada terá lugar em três semanas, entre 16 e 18 de agosto.

Stock Car Pro Series, temporada 2024

Etapa 6, GP Chevrolet, Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna

Corrida principal (domingo), resultado final

1º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), 32 voltas em 51min37s146

2º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 3s013

3º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 3s896

4º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), a 5s527

5º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 6s504

6º – Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 8s959

7º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 9s710

8º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 12s690

9º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 13s905

10º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 14s933

11º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 14s936

12º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 17s612

13º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 17s850

14º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 17s971

15º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 18s397

16º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 19s803

17º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 20s053

18º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 20s080

19º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 20s734

20º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 28s404

21º – Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 2 voltas

22º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 5 voltas

Não completaram

Raphael Teixeira (RTX Racing/Chevrolet Cruze), a 11 voltas

Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 22 voltas

Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 22 voltas

Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 24 voltas

Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), a 24 voltas

Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 27 voltas

Classificação do campeonato após seis etapas*

1º – Julio Campos, 499 pontos

2º – Ricardo Zonta, 494

3º – Felipe Massa, 484

4º – Felipe Baptista, 465

5º – Dudu Barrichello, 446

6º – Bruno Baptista, 446

7º – Gabriel Casagrande, 419

8º – Rafael Suzuki, 412

9º – Enzo Elias, 409

10º – Daniel Serra, 352

11º – Guilherme Salas, 350

12º – Rubens Barrichello, 349

13º – Ricardo Maurício, 339

14º – Gaetano Di Mauro, 315

15º – Felipe Fraga, 315

16º – Cesar Ramos, 305

17º – Átila Abreu, 302

18º – Thiago Camilo, 301

19º – Lucas Forest, 293

20º – Nelson Piquet Jr., 259

21º – Arthur Leist, 206

22º – Gianluca Petecof, 178

23º – Allam Khodair, 171

24º – Zezinho Muggiati, 169

25º – Cacá Bueno, 139

26º – Vitor Baptista, 126

27º – Lucas Kohl, 111

28º – Marcos Gomes, 94

29º – Gabriel Robe, 93

30º – Luan Lopes, 16

31º – Raphael Teixeira, 7

*pontuação extraoficial

Calendário Stock Car Pro Series, temporada 2024 (atualizado):

17 e 18/08 – 7ª etapa, Belo Horizonte (MG)

07 e 08/09 – 8ª etapa, Velopark (RS)

05 e 06/10 – 9ª etapa, Buenos Aires, Argentina

25 e 26/10 – 10ª etapa, El Pinar, Uruguai

23 e 24/11 – 11ª etapa, Cascavel (PR) ou Brasília (DF)

14 e 15/12 – 12ª etapa, Interlagos (SP)