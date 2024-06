Gabriel Bortoleto venceu sua primeira corrida na F-2

Terminou neste domingo (30) a sétima etapa do Campeonato Mundial de F-2. Na pista de Red Bull Ring, na Áustria, o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, que havia partido da terceira colocação, fez uma corrida irretocável e, com um ritmo muito forte, conquistou a sua primeira corrida da temporada.

O fim de semana de Bortoleto começou ainda na sexta-feira, com a sessão de treinos livres e a classificação. No treino, fazendo alguns testes, o piloto já teve a certeza que tinha um carro competitivo para o fim de semana e, com a marca de 1m16s887 ele ficou com a sexta colocação. Na sessão classificatória, realizada horas depois, o jovem de São Paulo conseguiu registrar voltas muito rápidas e chegou a liderar. Porém, no último jogo de pneus, ele acabou sendo superado em apenas um décimo e, com isso, garantiu o terceiro lugar para a Corrida Principal, que seria realizada neste domingo. Com a inversão dos 10 mais velozes para o grid da Corrida Sprint, que seria realizada no sábado, Bortoleto assegurou o oitavo lugar.

Diante de uma pista muito veloz e os desafios de altas temperaturas Gabriel seguiu para a primeira corrida. Após boa largada o piloto de desenvolvimento da McLaren F1 manteve-se na oitava colocação e seguiu o primeiro pelotão. Com ritmo muito forte Gabriel esperou a autorização do uso do DRS para iniciar sua recuperação. Utilizando-se de sua experiência e um carro muito bem ajustado o brasileiro administrou o desgaste dos pneus. Com arrojo e precisão ele conseguiu escalar quatro posições e, ao final das 28 voltas, recebeu a bandeirada de chegada em quarto, colocando forte pressão sobre o terceiro colocado. Com o resultado ele somou mais 5 pontos para o Campeonato indo a 60 pontos na tabela.

A PRIMEIRA VITÓRIA

Ciente de que tinha um carro extremamente veloz em suas mãos Gabriel foi para a pista hoje em busca de sua primeira vitória. Após largada, feita de forma perfeita por ele, Bortoleto se posicionou atrás do então líder e três voltas foram necessárias para ele assumir a liderança. Com forte ritmo e pneus super macios o brasileiro usou de sua estratégia para abrir a maior vantagem possível na ponta antes do pit-stop obrigatório.

Com oito voltas completadas Gabriel fez o seu pit stop trocando os pneus para os de compostos macios. Estes, mais duráveis, deveriam seguir até o fim da prova. Com um ritmo impressionante o piloto brasileiro passou a impor seguidas voltas muito rápidas, e não demorou para alcançar os adversários que estavam com estratégia de pneus diferentes da sua. Com a mesma determinação sempre mostrada por Gabriel ele foi escalando seus concorrentes com ultrapassagens precisas e, o mais importante, sem cometer erros. Ao final das 40 voltas, com vantagem superior a quatro segundos para o segundo colocado, Bortoleto garantiu a sua vitória – a primeira no Campeonato Mundial de Fórmula-2.

Este fim de semana de competição marcou exatamente a metade do Campeonato. Passadas sete etapas Gabriel Bortoleto assumiu a terceira colocação na tabela, com 85 pontos, 30 a menos que o líder Paul Aron e 21 a menos, que o vice líder Isac Hadjar.

O Campeonato Mundial de F-2 segue, no próximo fim de semana para Silverstone, na Inglaterra. Lá será disputada a oitava rodada da competição, abrindo assim a segunda metade da temporada.

“Não tenho palavras para expressar a minha alegria nesse momento. Comecei o ano na pole-position, tivemos alguns problemas, mas sempre tive total apoio da McLaren e da minha equipe. Chegar à minha primeira vitória na F-2 me traz uma sensação incrível e, mais do que isso, me coloca de volta à disputa direta pelo título. Faltam 14 corridas para o fim da temporada e sinto que estou em meu melhor momento para, realmente, lutar por mais vitórias. Agradeço aos meus patrocinadores, aos fãs de todas as partes que sempre estiveram comigo nas redes socias, à equipe Invicta Racing pelo carro perfeito no fim de semana e, logicamente, à McLaren por todo suporte, atenção e ensinamentos. Bora para Silverstone que, semana que vem, vamos com tudo novamente”, comemorou o brasileiro de 19 anos.